Sécheresse : à Nantes une régate est annulée

Nantes, France

"Il manque bien 50 centimètres d'eau" explique un salarié du club de voile le CVAN (Centre de Voile Amitié Nature).

"En ce moment l'eau affleure les pontons, les dérives commencent à toucher le fond un peu partout et notre zone de navigation est restreinte" - un salarié du club de voile

Le club devait accueillir ce week-end une régate de stand up paddle - c'est une planche sur laquelle on se tient debout, on la propulse avec une pagaie - mais "elle est reportée à quand il y aura de l'eau" car la sécurité des participants n'est plus garantie. L'aileron du paddle est tout petit mais il faut pouvoir "arriver en sécurité sur les pontons et ne pas se retrouver sur les cailloux en cas de chute".

"L'eau continue de descendre, c'est de pire en pire" explique ce salarié.

J'estime que nous avons perdu environ 60 cm d'eau par rapport à la fin du printemps. On ne peut pas pratiquer toutes les activités" - Frantz Brochard, responsable technique du CVAN

La mairie qui gère le centre nautique, va faire venir du sable en bordure d'Erdre pour faciliter les mises à l'eau "le plus tôt possible" assure le responsable du service aqua-nautique de la mairie de Nantes.

En attendant, le Diva 2 - ce bateau promenade échoué à 50 mètres du bord face au ponton de la Beaujoire est toujours immobile. Et ça dure depuis deux mois. Depuis le 8 juillet précisément.

Le Diva 2 vu depuis la berge qui accueille le CVNA, ce mercredi 11 septembre. © Radio France - Pascale Boucherie