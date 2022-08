Sécheresse : à Trouville-sur-Mer, les douches de plages disparaissent

Laurent, encore ruisselant, appuie sans succès sur la seule douche encore présente sur la plage de Trouville-sur-Mer : pas d'eau au robinet. "C'est compréhensible", reconnait ce Normand qui vit près de Louviers, venu passer la journée en bord de mer en famille. Comme la plupart des vacanciers présents, il s'attendait à des restrictions face à la sécheresse : "j'ai anticipé, _j'ai pris des bidons d'eau dans la voiture pour pouvoir me rincer_". Une habitude à prendre qui nécessite communication et pédagogie pour la mairie.

Des vacanciers plutôt compréhensifs

"Par rapport au contexte de sécheresse, il y a une espèce de solidarité, je comprends tout à fait", lance Jacqueline, qui repart de la plage. Son compagnon est plus mitigé : "on n'est pas non plus dans un désert en France", lance-t-il. En majorité, les vacanciers soutiennent plutôt la mesure, au moins de façon temporaire. "Par temps de canicule, c'est nécessaire, estime Claire, allongée sur sa serviette. Mais en temps normal, ce serait dommage de ne plus en avoir, ne serait-ce que pour les enfants qui veulent se rafraichir".

C'est précisément une partie du problème pour le directeur général des services de la ville, Fabrice Gonçalvès. D'ordinaire, "la majorité des gens prennent juste une douche, mais _on voit aussi des enfants qui viennent jouer et remplir leurs seaux_, explique-t-il. D'autres les activent juste pour le plaisir de voir couler l'eau et mettre les pieds dessous, on a aussi des gens qui les utilisent pour rincer leur chien qui s'est baigné". Dès le début de l'été, seules 2 des 6 douches de la plage avaient été maintenues par souci d'économies financières et pour des questions environnementales. Leur coupure totale est une suite logique pour la mairie.

Changement d'habitudes

Les douches pourraient ne pas faire leur retour sur la plage l'an prochain. Reste à trouver des solutions alternatives pour quelques vacanciers, un peu refroidis par la mesure. "Je vous soutiens, c'est aberrant de se doucher avec de l'eau potable, mais quelle est votre solution pour se rafraichir ?", lance une habitante à une élue. Si les robinets des lavabos restent accessibles dans les toilettes, pour remplir les bouteilles ou gourdes, "on va voir si on met quelques fontaines ou autre l'an prochain", répond l'adjointe aux finances Catherine Vatier.

"On a quand même beaucoup de régions en période de sécheresse donc on doit être solidaires, estime l'élue municipale. Une douche pendant trois minutes, c'est 40 litres d'eau, alors quand on voit le nombre de personnes qu'on a sur place, ça fait quand même de grosses quantités". Pour mieux faire comprendre sa décision de couper les douches, la mairie a déjà communiqué sur ses réseaux sociaux : une campagne d'affichage doit aussi être lancée pour mieux informer habitants et vacanciers.g