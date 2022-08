Sécheresse : accès interdit à la forêt de Corsuet à Aix-les-Bains en raison du risque d'incendie

La ville d'Aix-les-Bains annonce ce mardi avoir interdit l'accès à la forêt de Corsuet en raison de la sécheresse et du risque d'incendie.

"En raison de l’état très sec de la végétation, suite à l’épisode caniculaire exceptionnel en cours, un risque particulièrement élevé d’incendie dans la forêt de Corsuet a été observé", indique ce mardi la ville d'Aix-les-Bains dans un communiqué.

L'accès à la forêt est interdit à compter du 9 août et jusqu'au 26 août à tous les pratiquants (pédestre, équestre, VTT, motorisé). Les chemins suivants ont été barrés à la circulation : Chemin de Corsuet, Chemin des Merles, Chemin des Pinsons, Chemin du Rossignol, Chemin des Perdrix, Chemin du Loup, Chemin des Fauvettes, Chemin du Solitaire

Interdit de faire du feu

Il est strictement interdit de faire du feu, sur toute l'étendue de la forêt de Corsuet, et sous toute forme que ce soit : allumettes, cigarettes, jetés de mégots, barbecues, feux de camp, brûlage d’herbes et de résidus, etc... Le stationnement sur les aires de pique-nique situées à l’intérieur du périmètre est également interdit.

"Toute infraction sera constatée par procès-verbal et punie pour une contravention de première classe", rappelle la municipalité.