Sécheresse : appel à la vigilance dans la voie d'accès normale du Mont-Blanc après des chutes de pierres

Les conditions d'accès au Mont-Blanc, par la voie normale dite du Goûter, sont devenues difficiles et les alpinistes sont invités à suspendre temporairement leur ascension par cette voie, annonce ce jeudi la préfecture de Haute-Savoie. D'importantes chutes de pierres se produisent avec la sécheresse.

"En raison des conditions climatiques exceptionnelles actuelles et du phénomène de sécheresse que connaît le département depuis plusieurs semaines, d'importantes chutes de pierres se produisent dans la voie normale d'ascension au sommet du Mont-Blanc de jour comme de nuit et notamment aux heures les plus fréquentées, à savoir tôt le matin", précisent la préfecture de Haute-Savoie et la mairie de Saint-Gervais-les-Bains dans un communiqué commun.

Les guides de Chamonix et Saint-Gervais ne passent plus momentanément par cette voie

"Face à cette situation climatique, la préfecture de la Haute-Savoie et le maire de Saint-Gervais-les-Bains recommandent aux alpinistes candidats à cette ascension de différer leur ascension momentanément. Les compagnies des guides de Saint-Gervais-les-Bains et de Chamonix-Mont-Blanc se sont accordées pour suspendre temporairement l'ascension du Mont-Blanc par cette voie. Cette décision de sagesse doit être saluée".

Pour connaître les itinéraires praticables, renseignez-vous auprès des structures suivantes :

Office de Haute-Montagne : 190, place de l'église-74400 Chamonix-Mont-Blanc 04 50 53 22 08.

190, place de l'église-74400 Chamonix-Mont-Blanc 04 50 53 22 08. Compagnie des guides de Saint-Gervais-les-Bains : 43, rue du Mont-Blanc-74170 Saint-Gerbais-les-Bains 04 50 47 76 55.

43, rue du Mont-Blanc-74170 Saint-Gerbais-les-Bains 04 50 47 76 55. Compagnie des guides de Chamonix-Mont-Blanc : 190, place de l'église - 74400 Chamonix-Mont-Blanc 04 50 53 00 88

190, place de l'église - 74400 Chamonix-Mont-Blanc 04 50 53 00 88 PGHM de Chamonix-Mont-Blanc : 69, rue de la Mollard-74400 Chamonix-Mont-Blanc

