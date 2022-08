Alors que la sécheresse continue, une aide a été mise en place pour les habitants d'au moins 13 communes de Haute-Savoie et 8 communes de Savoie pour leur permettre de continuer à être approvisionnées en eau potable.

Sécheresse : au moins 21 communes de Savoie et Haute-Savoie aidées pour l'approvisionnement en eau potable

Alors que la sécheresse se poursuit dans les Alpes, le niveau de "crise" (le plus haut niveau d'alerte) a été décrété pour tout l'ouest de la Savoie et cinq secteurs de la Haute-Savoie, dont ceux du Chéran et du Fier. Pour continuer à approvisionner les habitants en eau potable, plusieurs communes ont dû mettre en place des "solutions alternatives" avec les services de l'Etat.

Selon une liste établie par France Bleu Pays de Savoie, dans au moins 21 communes (en date du 11 août), l'approvisionnement en eau potable se fait par interconnexion à d'autres réseaux, ou par camions citernes. Voici la liste des communes concernées.

Au moins 13 communes en Haute-Savoie

Vovray-en-Bornes

Le Sappey

Arâches

Entrevernes

Fessy

Saint-Pierre-en-Faucigny

Veigy-Foncennex

Armoy

Lathuile

Sallanches

Bossey

Menthonnex-sous-Clermont

Moye

Au moins 8 communes en Savoie

Arith

Le Noyer

Saint-François-de-Sales

Saint-Ours

Saint-Girod

Nances

Saint-Franc

Ruffieux

Plusieurs mesures de restriction des usages de l'eau sont à respecter en période de sécheresse (crise niveau 4/4). En cas de contrôles et de non-respect de ces mesures, vous risquez une amende pouvant aller jusqu'à 1.500 euros (contravention de cinquième classe).