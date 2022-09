La sécheresse au Pays basque, 95 communes passent en alerte et non plus crise. Un nouveau comité départemental sécheresse a réuni les acteurs concernés ce 26 septembre en préfecture à Pau pour faire le point sur la situation.

Sécheresse au Pays basque : 95 communes passent en état d'alerte et non plus crise

Bien que la pluie de ces derniers jours a fait du bien aux sols, c'est encore insuffisant pour la nature. Le déficit pluviométrique constaté dans les Pyrénées-Atlantiques depuis le printemps s’est poursuivi jusqu’en septembre. La canicule a aggravé la baisse des niveaux des cours d’eau et des nappes phréatiques avec un niveau élevé de consommation d'eau l'été dernier.

Et en ce tout début d’automne, "les ressources en eau restent basses" sur tout le département expliquent les services de la préfecture aussi "il convient donc de rester vigilant et les mesures de restriction déjà prises doivent pour la plupart encore rester en vigueur." (...) "cet étiage sévère pourrait se poursuivre jusqu’à fin octobre, et ce malgré une semaine à venir plutôt pluvieuse".

Pour les cours d’eau, la situation reste critique notamment pour les ruisseaux ou sur les parties amont des bassins versants. Concernant l’usage de l’eau potable, la situation a légèrement évolué favorablement, notamment suite à des températures plus basses qui ont ralenti la consommation et aux précipitations de ces derniers jours, aussi les restrictions applicables sur les 95 communes du Pays basque passent donc au "niveau alerte" et plus de "crise".

Enfin certains usages non essentiels de l’eau potable demeurent restreints ou interdits.

Découvrez ci-dessous la carte des communes concernées par les mesures de restriction d'eau :

Cliquez sur ce lien si la carte ne s'affiche pas (PDF)