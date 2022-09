Sécheresse : l'agglomération Pays Basque a précommandé 100.000 bouteilles d'eau

La sécheresse continue de menacer la ressource en eau au Pays basque. Après un été particulièrement sec cette année, le niveau de l'eau commence à inquiéter la Communauté d'agglomération Pays basque (CaPB) qui a la compétence en la matière. Si le débit de la Nive a repris un niveau satisfaisant, celle de la Nivelle commence à poser question. "C'est très compliqué" lance Emmanuel Alzuri, en charge de la politique de l'eau à la CaPB.

Situation inédite

Cet été déjà, les communes d'Ossès et de Saint-Martin-d'Arrossa avaient dues être ravitaillée par des camions citernes. Pour l'instant, pas d'inquiétude particulière jusqu'à la fin septembre mais des craintes subsistent pour le mois d'octobre. "Avec les pluies de fin août, certes le paysage s'est un peu reverdi mais c'est l'arbre qui cache la forêt" explique Emmanuel Alzuri. Ces pluies ont permis de recharger les fleuves et grands cours d'eau, pas les petits en revanche. "40% des 128.000 km de cours d'eau du bassin Adour-Garonne sont à sec" déplore Guillaume Choisy, directeur général de l'Agence de l'eau. "On ne pensait pas que le Pays Basque vivrait une telle situation y compris à l'horizon 2050 !"

La Nivelle inquiète

C'est la Nivelle qui inquiète le plus les autorités puisque c'est elle qui alimente l'usine de production d'eau potable de Saint-Pée-sur-Nivelle. Si son niveau continue de baisser, le fonctionnement de l'usine pourrait en pâtir. Cela impacterait l'approvisionnement des communes autour comme Ascain et surtout Saint-Jean-de-Luz. "Si un jour il n'y a plus d'eau dans la Nivelle, on ne pourra pas secourir Saint-Jean-de-Luz avec des camions comme on l'a fait à Ossès ou Saint-Martin-d'Arrossa" explique Thierry Patouille, directeur général adjoint en charge de l'eau à la CaPB. La collectivité préfère envisager toutes les éventualités. Elle a précommandé 100.000 bouteilles d'eau, pour assurer au moins l'eau sanitaire si nécessaire. "Ça, c'est le scénario catastrophe mais on espère ne pas en arriver là" relativise Thierry Patouille.

Restrictions d'eau dans 95 communes

Rappelons que les mesures de restrictions d'eau ont été renforcées à la fin du mois d'août, passant du niveau de sécheresse "alerte" au niveau "crise". Dans 95 communes du Pays Basque, l'arrosage des jardins, pelouses et espaces verts est ainsi totalement interdit tout comme le nettoyage des véhicules, tant pour les particuliers que les professionnels.

