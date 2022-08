Sécheresse au Pays Basque : le massif de La Rhune fermé jusqu'à vendredi à cause des risques d'incendies

Jusqu'à ce vendredi, l'accès au massif de La Rhune sera impossible ou presque. Entre chaleur caniculaire, sècheresse extrême et épisode venteux, la préfecture a décidé par arrêté de restreindre l'accès "à tous usages de loisirs et sportifs ou à des fins de détente" pour prévenir le risque d'incendie, comme celui qui avait sévi en février 2021. L'interdiction entre en vigueur dès aujourd'hui mercredi 10 août à partir de 19h, et ne prendra fin que vendredi 12 août à la même heure, date à laquelle Météo France prévoit la fin de l'épisode caniculaire. La fermeture de La Rhune intervient deux jours après celle des forêts du Lazaret et du Pignada à Anglet, pour les mêmes raisons.

Seule exception à ces restrictions, le petit train de La Rhune est la seule activité autorisée sur le massif. À une condition pour les visiteurs : faire la montée et la descente à bord du train, et surtout "rester à proximité immédiate du sommet". Impossible donc d' "accéder aux massifs boisés présents sur la Rhune" précise l'arrêté préfectoral. Par ailleurs, les restrictions ne s'appliquent pas de 6h à 10h du matin.

"Arrêter les barbecues le soir"

Du côté de la mairie, cette restriction est bienvenue. "Un certain nombre de gens montent en fin de journée et organisent des grillades. Forcément, ça accroît les risques d'incendies." Pour veiller au respect de cet arrêté, la mairie va bien évidemment afficher l'arrêté à l'entrée des sentiers de randonnées, mais aussi effectuer des contrôles. "C'est la commune et la police municipale qui vont s'en occuper. Il y a aura des contrôles, et comme nous avons une police municipale mutualisée, nous devrions avoir des renforts de Saint-Pée-sur-Nivelle et des communes alentours" explique la mairie.

Le trail "la course de La Rhune", qui doit se tenir dimanche, n'est pour l'instant pas menacée et devrait se tenir comme prévu.