Sécheresse : "Beaucoup d'inquiétude à l'approche de l'été", alerte le gestionnaire de l'eau en Ille-et-Vilaine

Quelques gouttes sont tombées, mais ça ne suffit pas. Les pluies de la fin du mois de février ne sont pas suffisantes pour recharger les réserves face à plus de 30 jours sans pluies significatives en Bretagne entre janvier et février. La sécheresse hivernale est inquiétante, confirme Joseph Boivent, président du Syndicat mixte de gestion pour l’approvisionnement en eau potable en Ille-et-Vilaine, invité de France Bleu Armorique ce lundi 27 février.

France Bleu Armorique : février sera l’un des plus secs des 50 dernières années en Bretagne, quelles sont les conséquences pour nos réserves en eau ?

Joseph Boivent : la situation est inquiétante. Habituellement, l'hiver est prévu pour recharger les nappes de pluie et préparer des mois beaucoup plus secs. Là, effectivement, c'est un nombre de jours très important sur lequel on n'a pas eu du tout de précipitations. Les pluies de novembre, décembre et janvier également ont pu recharger les barrages, mais pas suffisamment pour les nappes phréatiques. Donc beaucoup, beaucoup d'inquiétude pour l'été qui approche.

Un mois de mars pluvieux pourrait suffire à rétablir des niveaux suffisants avant l'arrivée de l'été ?

Non, je pense que c'est quasiment cuit. Les nappes phréatiques ne vont pas se recharger de manière satisfaisante, d'autant qu'on a déjà accusé un déficit de réalimentation sur l'année 2022. Aujourd'hui, on aura des rivières qui seront en souffrance l'été prochain si nous n'avons pas des pluies conséquentes. On est sur des épisodes qu'on n'a jamais connus.

Quelles sont les conséquences pour nos cours d'eau ?

La qualité de l'eau des rivières bretonnes s'est améliorée. Mais concernant la quantité, on a des rivières en souffrance. Les nappes phréatiques n'étant pas rechargées suffisamment, l'étiage va être d'autant plus sévère parce que quand il ne pleut pas l'été, ce sont les nappes qui alimentent les ruisseaux et nos rivières. Donc, on peut s'attendre à des niveaux très, très bas. Je regarde sur le site hydrologie Bretagne le niveau des cours d'eau. Elles sont à un niveau faible par rapport à des repères sur 50 ans.