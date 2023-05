Sécheresse : "Bientôt ce ne sera plus La Penne-sur-Huveaune, mais La Penne-sur-la-Route"

L'Huveaune ne ressemble plus par endroit qu'à un maigre filet d'eau. Frappé par la sécheresse, le fleuve est passé au stade de crise fin mars dernier . Depuis, les habitants de La Penne-sur-Huveaune ont du mal à reconnaitre leur commune. Ce village de 6.000 âmes à l'est de Marseille, dont le nom porte le nom du fleuve, s'est construit directement autour de l'Huveaune. Mais aujourd'hui, complètement à sec par endroit, le cours d'eau a changé de visage.

"Je l'ai connue avec canards et poissons"

Florent et Mathieu ont grandi dans la commune, à l'époque où le fleuve coulait encore normalement. "Je l'ai connue avec une vraie hauteur d'eau, canards et poisson, confie cet habitant. On se baignait à l'Huveaune ! Ça me fait de la peine, je me demande comment ces pauvres petites truites vont pouvoir remonter le fleuve."

Sur les 52 km de fleuve, plusieurs endroits sont totalement à sec © Radio France - Juliette Pierron

Le maire de la commune, Nicolas Bazzucchi, partage la même peine. Lui qui a grandi ici, "La Penne c'est mon pays", a du mal à réaliser cette transformation du paysage. "Quand j'étais petit, je donnais du pain aux canards, alors qu'aujourd'hui on ne peut plus rien faire, souffle l'élu de la commune. Malheureusement, on est tous dépités quand on voit le niveau de l'eau inexistant. On pensait installer un parking pour remettre l'Huveaune au cœur du village, mais désormais c'est difficile de se projeter."

Pour Aman, boucher de la rue principale, le constat est aussi désolant : "Bientôt ce ne sera plus La Penne-sur-Huveaune mais La Penne-sur-la-route..."

Du jamais vu pour les experts

Depuis le 23 mars dernier, le fleuve est effectivement en alerte sécheresse, au stade de crise. Le niveau de l'Huveaune est historiquement bas, malgré les pluies récentes ces dernières semaines en Provence. "Ces pluies, même si elles sont impressionnantes, s'infiltrent peu et s'écoulent très vite vers l'Huveaune qui elle-même la charrie vers la mer", explique Eric Brenner, chargé de mission ressources en eau à l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Huveaune-Côtiers-Aygalades.

Une situation exceptionnelle selon les institutions publiques qui s'occupent de la gestion des eaux sur ce territoire. Sur les 52 kilomètres de fleuve, plusieurs endroits sont totalement à sec.

"Les endroits les plus critiques sont situés en amont du fleuve, poursuit l'expert. Notamment à La Penne-sur-Huveaune où le fleuve fait peine à voir, avec un lit complétement sec en plein mois de mai ! Alors que c'est normalement un mois de hautes eaux." D'autres secteurs préoccupent Eric Brenner, notamment celui de Saint-Zacharie, "qui n'a quasiment plus d'eau", mais aussi autour d'Auriol.