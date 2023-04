Sécheresse : "C'est 80 et 150.000 euros de travaux pour des fissures sur une maison" estime un expert Poitevin

Le texte de loi, aujourd'hui en vigueur, pour indemniser les propriétaires de maisons fissurées par la sécheresse date de 1982. "Ca ne correspond plus à la situation actuelle", estime Edmond Gendarme, ingénieur BTP et expert auprès de la cour d'appel de Poitiers. Il est donc favorable à la proposition de loi présentée ce jeudi par les écologistes à l'Assemblée nationale . "Il y a eu depuis de nombreux épisodes de sécheresse et de nombreuses études techniques et météorologiques qui nécessitent des évolutions", détaille-t-il.

Des délais de plusieurs années

Edmond Gendarme établit qu'actuellement les indemnisations peuvent s'établir entre "80 et 150.000 euros". Mais l'expert déplore surtout que ces procédures prennent des années. "Avant de lancer la procédure, il faut déjà la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle. Et par exemple pour cela, après la sécheresse de 2005 certaines villes ont attendu jusqu'en 2008", rappelle Edmond Gendarme.

Il estime aussi que les maisons déjà victimes de dégâts pourront à nouveau être concernées, mais ajoute que la sécheresse étant de plus en plus profonde dans les sols argileux, de nouvelles fondations d'habitations sont menacées dans la Vienne. "Les épisodes de sécheresse s'intensifient et tendent toujours plus l'argile en profondeur, et dans ces cas-là, de nouvelles zones seront bientôt concernées".