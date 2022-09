Sécheresse : ça s'arrange (un peu) en Moselle

En raison des récentes précipitations, et de celles prévues pour la semaine prochaine, le préfet de la Moselle allège les restrictions d'usage de l'eau dans le sillon mosellan.

La situation s'améliore légèrement sur le front de la sécheresse en Moselle. Le niveau de crise, le niveau d'alerte le plus important en ce qui concerne la sécheresse en France, est désactivé pour les zones "Moselle amont et Meurthe" ainsi que "Moselle aval, Orne, Nied et Seille." Les deux zones basculent sur le niveau inférieur, "alerte renforcé".

"Les averses orageuses que connaît la Moselle depuis deux semaines cumulées aux précipitations prévues pour la semaine prochaine ont un impact positif sur le niveau des cours d’eau. Cette situation améliore sensiblement l'étiage (débit le plus faible d’un cours d’eau) inédit de cette année 2022" fait savoir la Préfecture dans un communiqué.

Toujours des limitations d'usage de l'eau

Ce changement de catégorie ne signifie pas la fin de la vigilance, "le niveau des nappes reste bas" rappelle la préfecture qui ajoute que l'office français de la biodiversité et les services de l'état continueront leurs contrôles, ni la fin des limitations d'usage de l'eau. Il reste interdit :

d'arroser les espaces verts, les jardins et pelouses, ainsi que les terrains de sport entre 08h et 20h

d'arroser les massifs fleuris

de remplir les piscines privées

de laver son véhicule sauf dans des stations de lavage disposant de matériel haute pression ou avec un dispositif de recyclage de l'eau

de laver les façades, les toitures et les terrasses sauf impératif de salubrité publique ou sécuritaire

de vidanger et de remplir les plans d’eau

d’irriguer des cultures par aspersion de 08h à 20h

Mise en place de mesures individuelles pour les industriels

Arrêt des centrales électriques sur la rivière Moselle

Interdiction d’arroser les terrains de golf sauf green et départ

Le reste du département n'est plus en alerte à compter du 29 septembre.