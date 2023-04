Sécheresse : un paysagiste réclame de pouvoir arroser les espaces verts dans les Pyrénées-Orientales

Les Pyrénées-Orientales traversent un grave épisode de sécheresse depuis plus de neuf mois, en témoigne l'énorme incendie de Cerbère qui a parcouru 930 hectares de végétation et qui n'était toujours pas complètement éteint ce mercredi. En février, la préfecture a placé tout le département en situation d'alerte sécheresse renforcée (le niveau précédent l'état de crise, stade ultime). Parmi les restrictions : l'interdiction d'arroser les espaces verts des communes et les jardins des particuliers.

Mais les professionnels s'alarment. "Il faut absolument obtenir une dérogation pour les plantations de moins de deux ans", explique Grégory Bringuier, gérant de Paysages catalans à Sainte-Marie-la-Mer et président de l'Unep 66, l'union des entreprises du paysage dans les Pyrénées-Orientales. "Il y a une contradiction entre la volonté de renaturer les villes pour y créer des îlots de fraicheur, et cette interdiction d'arroser les espaces verts et les jardins."

"Un arbre en ville peut faire baisser la température de 5 à 6 degrés"

Le paysagiste a rendez-vous avec le préfet dans les prochains jours. "Si on ne sauve pas les jeunes plantations, on risque de gâcher tous les efforts qui ont été faits ces dernières années. Ces plantations risquent de mourir."