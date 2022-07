Sécheresse : ces habitués de la Loire s'inquiètent du niveau du fleuve en amont de Nantes

C'est au niveau de la halte nautique que l'on retrouve Franck Bénéteau, le président de l'amicale des pêcheurs d'Ancenis (Loire-Atlantique). Face à nous la Loire et d'immenses bancs de sable. Plus importants que d'habitude à pareille époque selon Franck Bénéteau. Et il poursuit "on distingue bien derrière le pont, en aval, on voit du sable derrière les piles que l'on n'avait jamais vu les années précédentes." Fin de semaine dernière, le débit de la Loire est passé sous le seuil d'alerte fixé à 137 mètres cube par seconde, avec à la clé des restrictions sur l'eau potable.

Franck Bénéteau s'inquiète pour les poissons, qui parfois peuvent se retrouver dans des trous avec peu d'eau, eau qui chauffe vite si le thermomètre grimpe. Pour l'instant, pas de surmortalité cependant. Pour ce qui est de la flore, "on a un gros problème avec l'ensoleillement, la chaleur, le manque d'eau, c'est la jussie qui proligère C'est une plante envahissante qui prendra toute l'oxygène et les autres herbes ne pourront pas pousser."

Preuve que la situation est inédite. Ce vendredi, pour la première fois, au niveau du petit port d'Ancenis, des agents des VNF, les voies navigables fluviales sont venus avec un bateau et un engin muni d'un godet pour enlever le sable qui s'était accumulé et qui bouchait le passage.

La Loire vue du pont d'Ancenis, ce vendredi 23 juillet. © Radio France - Céline Loizeau

La Loire aussi basse ? "Déjà en 2019, mais fin août et non fin juillet" selon deux professionnels de Montjean

Trente kilomètres plus en amont, la commune de Montjean dans le Maine-et-Loire. Avec son association Loire et Louet Passion, Sandy propose des balades sur la Loire sur des bateaux traditionnels. Elle compose aussi avec ce niveau de l'eau bas. "Les clients comprennent bien quand on leur dit qu'on doit adapter le circuit. Ils sont sensibles."

Elle et ses collègues ont pour habitude de "travailler à l'ancienne, qu'à la vue. Mais dans ces périodes compliquées, on a un sonar", indique-t-elle. Un sonar est un équipement qui permet de voir ce qu'il y a sous l'eau. "Ca nous permet d'évaluer la profondeur et être sûrs de passer sur des zones où on risque rien et que l'on ne met pas nos passagers en danger." Un choix fait aussi pour préserver le matériel, éviter que du sable vienne mettre à mal le moteur : "un moteur, c'est 14.000 euros et nous sommes une association sans subvention. On ne peut pas se le permettre", ajoute Sandy.

A gauche, Sandy de l'association Loire et Louet Passion qui propose des balades sur la Loire en bateaux traditionnels. © Radio France - Céline Loizeau

A Montjean, aussi, les agents des VNF sont intervenus la semaine passée pour dégager un chemin depuis l'embarcadère. Jean-Patrick Denieul est la capitaine de la Ligériade, un autre bateau qui organise des balades sur la Loire et comme Sandy, il compare cet été 2022 à l'été 2019, lui aussi marqué par une sécheresse. "On a déjà vu une Loire à un niveau aussi bas. En 2019. Mais, c'était à la fin août", s'empresse-t-il de rectifier.

Comment voit-il la suite de la saison ? : "l'histoire, on ne peut que l'écrire que quand elle est faite. Demain, on peut avoir une crue de 50 cm, ce n'est pas beaucoup, mais quand on les gagne, on n'est pas mécontent." En 2019, l'asso Loire et Louet Passion a décidé de mettre fin à ses activités plus tôt que prévu, dès le début du mois de septembre.