Sècheresse : ces lycéens de Libourne ont de la ressource en eau

Alors qu'on fête ce lundi l'arrivée du printemps, la situation des nappes phréatiques en France est dégradée. Selon une étude publiée le 13 mars par le Bureau des recherches géologiques et minières, 80 % d'entre elles sont à un niveau bas ou très bas.

36 élèves du lycée Jean Monnet de Libourne élaborent depuis novembre dernier une éolienne de puisage, projet soutenu par la conseil régional de Nouvelle-aquitaine.

Leurs disciplines, l'usinage et la chaudronnerie. A priori rien à voir avec les plants de tomate ou la batavia. Et pourtant leur éolienne sera peut-être un jour monnaie courante dans nos jardins. Diego et ses camarades vont en fabriquer dix dont une entièrement recyclable.

"Ca m'a vraiment ouvert les yeux"

"Elle va servir à pomper de l'eau sans énergie électrique, à la seule force du vent. On a utilisé du plastique, de l'acier, un peu d'aluminium et du caoutchouc."

L'éolienne c'est bête comme chou explique Hamou. "Quand le vent va faire tourner l'éolienne, il y a un système de chapelets qui va remonter l'eau qui arrivera dans un récupérateur. Comme si on remontait seau mais là ce sont plusieurs petits seaux d'affilée."

Un peu de jus de crâne quand même pour créer les engrenages et pour assembler le tout. Le projet, né d'une visite de classe au jardin partagé de Génissac dans le Libournais, a vite intéressé tout le monde confie Elias.

"Ce n'est pas juste un projet d'école où on te demande de faire ça et puis c'est tout. Là on a vraiment l'impression de faire quelque chose qui va servir. Du coup c'est plus agréable à fabriquer et à confectionner."

Modélisation de l'éolienne. - Lycée Jean Monnet

Un projet qui a aussi provoqué un déclic sur des problématiques auquel la génération d'Hamou sera confrontée.

"Je ne m'y connaissais pas du tout en eau, en recyclage. Du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux."

Un intérêt qu'a noté Jérôme Tressarieu, l'un des profs qui pilotent ce projet. Après des fours solaires l'an dernier, c'est autour de cette éolienne qu'il a su mobiliser ses élèves et les sensibiliser à la question de l'environnement.

"Quand ils arrivent il n'ont aucune notion de l'écologie. Mais dès qu'on leur en parle, ils trouvent ça logique. On leur donne toujours des messages d'alerte mais on leur donne rarement des solutions. Et eux quand ils en prennent conscience, ils s'investissent. Le plus dur c'est eux qui vont le connaître. Est-ce que demain on ne devrait pas avoir une matière avec deux heures de cours pour parler d'écologie de la réduction des déchets, de l'eau ? Ces choses vont arriver petit à petit. J'espère juste qu'elles n'arriveront pas trop tard."

De quoi aussi peut-être créer quelques vocations pour inventer, après cette éolienne, les métiers de demain.