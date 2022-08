Sécheresse : "chaque geste est important" pour économiser l'eau selon la maire de Besançon

L'appel est lancé à toute la population de Besançon et son agglomération : "chaque geste est important" pour économiser l'eau potable face à la sécheresse qui sévit cet été. Anne Vignot, maire écologiste de Besançon et présidente du Grand Besançon métropole en appelle à chaque habitant : "il faut une adhésion complète de toute la population, c'est une urgence, on est dans . On a besoin que chacun prenne conscience que chaque geste compte".

Le département du Doubs passe au niveau crise, le niveau maximal d'alerte ce mercredi, ce qui durçit les restrictions d'utilisation de l'eau potable. Ces interdictions concernent désormais toute la Franche-Comté et les prévisions météo des prochains jours n'annoncent pas de précipitations importantes. Alors les autorités et les collectivités scrutent les niveaux d'eau de près dans les nappes et les rivières.

Des ruptures d'eau en septembre?

A Besançon, l'agglomération est fournie par 32 points d'alimentation en eau potable. Les niveaux descendent plus vite que d'habitude et ont rarement été aussi bas, ce qui inquiète Christophe Lime, vice-président de l'agglomération en charge de l'eau : "Avec les sols karstiques, certaines ressources peuvent décrocher en quelques heures, c'est à dire ne plus rien fournir... ou d'autres peuvent s'amoindrir". Pour l'instant, il n'y a pas de rupture mais le risque porte sur la rentrée scolaire et le mois de septembre, avec le retour des vacances. "Si la sécheresse continue, on pourrait être en tension à l'automne".

Arrosages suspendus jusqu'à nouvel ordre

Avec les nouvelles restrictions entrées en vigueur ce mercredi, les arrosages des espaces verts sont suspendus, tout comme l'arrosage des pelouses des stades, et le nettoyage des rues et trottoirs par exemple. En revanche, les piscines municipales restent ouvertes mais la durée des douches est réduite et l'eau des douches est froide. Pour la reprise des clubs de foot, la Ville va mettre à disposition les terrains synthétiques ou en bon état. En cas de problème, elle demandera à adapter les calendriers sportifs.

A Besançon, 20.000 m3 d'eau sont consommés chaque jour en moyenne, selon les services de la Ville.