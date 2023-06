Sécheresse : Cinq secteurs en alerte et de nouvelles restrictions en Côte-d'Or

Les pluies orageuses qui ont traversé le département entre le 18 et le 22 juin 2023 ont permis une stabilisation des débits des cours d’eau et une réalimentation de certains d’entre eux. Depuis cet épisode pluvio-orageux, les conditions météorologiques montrent un retour de la chaleur et du vent.

Le suivi hydrologique, réalisé en continu par les services de l’État, a mis en évidence le franchissement du seuil d’alerte pour cinq zones : Saône moyenne, Tille amont, Bèze-Albane, Vouge-Biètre-Cent Fonts et Arroux-Lacanche.

Le reste du département est maintenu en vigilance.

Dans ce contexte, le préfet de la Côte-d’Or a signé un arrêté préfectoral de constat de franchissement de seuils applicable à partir du samedi 1er juillet 2023

Les mesures de restriction mises en place sur les cinq territoires concernés

Des mesures de restrictions sont mises en place sur les cinq territoires en jaune sur la carte. Il s'agit de la Saône moyenne - la Tille amont – la Bèze et l'Albane - la Vouge-Biètre-Cent Fonts – Arroux-Lacanche.

Le franchissement du seuil d’alerte, deuxième seuil de gravité de la sécheresse, conduit à la mise en place de mesures de restriction des usages de l’eau pour tous les usagers, qu’ils soient particuliers, collectivités, agriculteurs, entreprises et activités économiques et commerciales.

L’irrigation et l’arrosage ne sont pas concernés par les mesures de restriction dès lors que l’eau utilisée provient de réserves d’eau de pluie captées sur des toitures et plates-formes imperméables.

Un appel à la vigilance sur les autres territoires

L’ensemble des usagers, qu’ils soient particuliers, industriels, agriculteurs, collectivités, sont invités à faire preuve de sobriété dans leurs consommations d’eau et à rechercher des pratiques adaptées à ce contexte de sécheresse. Ces mesures sont susceptibles d’évoluer en cas de franchissement des seuils d’alerte renforcée ou de crise. Afin de garantir le principe d’équité entre les usages de l’eau, des contrôles des mesures de restrictions seront réalisés sur le terrain.