Sécheresse : comment contrôle-t-on le débit d'eau à Saulon-la-Rue?

En Bourgogne-Franche-Comté, 210 stations de contrôle de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) envoient tous les jours des mesures concernant les rivières de la région. Dix d'entre elles, sont spécialisées pour les période de sécheresse. A Saulon-la-Rue par exemple, un hydrologue vient tous les mois mesurer le débit de l'eau. Ces mesures font partie des éléments qui déterminent le niveau de sécheresse d'un secteur. Le bassin de la Cent-Fonts est en zone de crise depuis le mois d'août 2022, et effectivement son débit est très bas.

Comment mesurer le débit de la rivière ?

Tous les mois, un hydrologue de la DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement) vient mesurer le débit avec un courantomètre. Mais qu'est-ce qu'un courantomètre ? Explications d'Erwann le Barbu, responsable adjoint du service hydrométrie de la DREAL : "C'est une perche, sur la perche il y a un dispositif de mesure de l'eau. Le boitier récupère toutes les informations." Il mesure aussi la profondeur de la rivière et la position exacte de la mesure. Grace à toutes ces informations on obtient le débit, c'est-à-dire "la vitesse de l'eau multiplié par la surface de l'eau. Ce matin on a mesuré 140 litres par seconde".

Ce débit n'est pas si bas : les seuils de crise sont fixés à 145 litres par seconde. "On a déjà connu des débits équivalents, mais plus tard. Et là, on est déjà assez sec donc c'est le futur qui nous fait peur", explique Erwann Le Barbu. Il craint un manque d'eau jusqu'en décembre, ce qui provoquerait des pénuries pendant cet automne.

Il faudrait "un temps pourri"

Pourtant, il y a eu quelques orage le week-end du 15 août 2022, mais ce n'est pas assez pour réapprovisionner les nappes et les rivières explique Erwann Le Barbu : "la pluie va ruisseler dans la rivière, qui va évacuer l'eau trop rapide. Les sols sont trop secs, ils ne peuvent pas tout absorber". Bien sûr, toute la pluie est bonne à prendre mais "pour sortir de la sécheresse il faut au moins une à deux semaines de pluie, avec des précipitations longues et continues. Un vrai temps pourri".