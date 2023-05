Sécheresse : comment économiser de l'eau dans le Nord-Pas-de-Calais avant l'été ?

Avec un été 2023 qui risque d'être sec et caniculaire, même dans le Nord-Pas-de-Calais, la question de la gestion de l'eau est plus problématique que jamais parce que la ressource pourrait venir à manquer. Déjà le mois dernier, en avril, le préfet de la région des Hauts-de-France a demandé à tous les habitants de faire attention et de limiter leur consommation en eau, pour éviter de recourir à des mesures de restriction en juillet et en août. "Franchement, il y a un gros risque qu'on en arrive là, prévient à son tour Thierry Vatin, le directeur général de l 'Agence de l'Eau Artois-Picardie . Pourtant, il existe une solution assez simple : les petits éco-gestes qui font la différence".

Le bassin Artois-Picardie couvre la majorité du territoire des Hauts-de-France. - Agence de l'eau Artois-Picardie

Une consommation individuelle de 150 litres d'eau par jour

Ces petits gestes - prendre une douche rapide, couper l'eau quand on fait la vaisselle à la main, vérifier que ses toilettes ne fuient pas, récupérer l'eau dans le jardin, lancer sa machine ou son lave vaisselle seulement quand il est plein - tout ça paraît pourtant assez insignifiant à côté de la consommation en eau des agriculteurs et des grandes entreprises. "Évidemment qu'elles consomment plus d'eau que nous, et bien sûr qu'elles ont un rôle à jouer aussi. Mais le problème, c'est que ça se transforme en syndrome du "pas nous, pas nous". On rejette la faute sur son voisin et comme ça on n'a rien à faire", regrette Thierry Vatin.

"En réalité, ces gestes individuels peuvent faire la différence", assure également Agnès Jacques, la directrice déléguée de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie basée à Douai. Thierry Vatin aime donner l'exemple de la douche : "Tous les jours, les Français consomment environ 150 litres d'eau en moyenne. Une douche longue, de dix minutes, c'est 80 litres d'eau donc la moitié de votre consommation quotidienne. Et bien, en réduisant la douche à 4-5 minutes, vous économisez au moins 40 litres d'eau. Maintenant, imaginez qu'on fasse tous ça : les quatre millions d'habitants du Nord-Pas-de-Calais. En un an, on peut économiser comme ça, rien qu'avec la douche, 100 millions de m3 d'eau. Et 100 millions de m3 d'eau c'est justement ce dont on a besoin pour tenir l'été ! Donc en réalité, si tout le monde s'y met, on n'a plus de problème d'eau."

Mais dans le cas inverse, le risque est grand de manquer d'eau cet été. "C'est simple : nos nappes phréatiques - qui représentent 95% de nos ressources en eau dans le bassin Artois-Picardie, sont plus basses qu'au printemps 2022. Donc on démarre plus bas. Concrètement, ça veut dire que si notre été 2023 est comme celui de l'an dernier, c'est-à-dire caniculaire et sec, nous allons sans doute manquer d'eau", alerte Thierry Vatin. L'an dernier, mille communes en France ont manqué d'eau, nous on en a quelques-unes qui ont été à la limite, notamment dans le Boulonnais. Les ressources dans la métropole lilloise sont aussi limitées."

Les entreprises locales consomment un quart de la ressource en eau

Pour ne pas arriver à ce scénario du pire, les autorités locales répètent qu'il faut désormais être sobre, le même mot qui avait été utilisé cet hiver en pleine crise énergétique. Ces efforts nécessaires concernent aussi les entreprises locales qui consomment environ 150 millions de m3 d'eau, soit près d'un quart de la ressource en eau dans le bassin Artois Picardie.

"Avec les industriels, on a un travail pour les inciter à être davantage sobre dans leur utilisation de la ressource en eau. Qu'est ce que ça veut dire d'être sobre pour un industriel ? Ca veut dire d'être plus efficace, plus performant, avoir le même effet en utilisant moins d'eau", assure Julien Labit, le directeur de la DREAL, la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dans les Hauts-de-France. Cela pose par exemple la question du recyclage de l'eau : on peut en réutiliser dans le processus industriel et la réinjecter dans des étapes du processus qui demandent une qualité d'eau moindre. Et c'est ce à quoi de nombreux industriels travaillent, d'abord pour des raisons économiques mais aussi pour une logique d'éco-citoyenneté".

Plusieurs territoires font figure d'exemple à ses yeux dans la région dont le Dunkerquois, car plusieurs entreprises locales sont en train de passer à l'électrique : "On parle de la décarbonation des modes de production, c'est-à-dire troquer les ressources comme le gaz et le pétrole par l'électrique. Cela participe à la réduction du changement climatique et à la meilleure gestion de la ressource en eau."

4,58 euros le mètre cube d'eau dans le bassin régional

Une autre piste pour l'économiser serait d'augmenter les tarifs : "Aujourd'hui l'eau coûte 4,58 euros le mètre cube dans le bassin régional. C'est presque rien, donc on se dit que c'est une ressource illimitée et on la gaspille. Si les prix augmentent, on sera peut-être tous plus enclins à l'économiser, comme on a fait avec l'électricité cet hiver", reconnaît Thiery Vatin. A cause de l'explosion des tarifs du gaz et de l'électricité cet hiver, la consommation en énergie des nordistes avait baissé d'environ 15%.