Sécheresse : comment éviter les pénuries d’eau dans les refuges en Vanoise ?

L’été dernier le parc national de la Vanoise a dû fermer l’un de ses 15 refuges gardés faute d’eau (le refuge du Col du Palet à Peisey-Nancroix). En raison de la sécheresse, il n’était plus alimenté. Un scénario exceptionnel pour le parc qui jusque-là ne connaissait aucun problème d’eau. Mais là aussi, le réchauffement climatique a des conséquences. Pour éviter qu’une telle situation ne se reproduise, le parc national de la Vanoise met en place "un plan de gestion de l’eau". Le principe est simple : selon le débit de la source qui alimente un refuge et selon l’état de sécheresse du bassin versant dans lequel il se trouve, des restrictions seront mises en place.

Fermeture des douches et des WC à eau

Ce plan prévoit quatre niveaux : vigilance, alerte, alerte renforcée et crise. Et en fonction, pour économiser l’eau, les gardiens de refuges fermeront l’accès aux douches, aux lavabos, aux toilettes classiques et ne proposeront plus de repas le midi. Dans le pire des cas, c’est-à-dire "le niveau crise", seuls les WC secs seront ouverts et le repas du soir sera assuré. "Le parc a mis en place ce plan pour accompagner les gardiens et leur éviter des pénuries d’eau" explique Mathilde Dassonville, en charge des refuges au sein du parc national de la Vanoise. Des affichettes sont à disposition des gardiens pour informer les randonneurs au sein des refuges.

Affichettes avec les explications des restrictions à l'entrée du refuge de la Femma (Savoie) © Radio France - Anne Chovet

Des randonneurs compréhensifs

Depuis le début de cet été, il n’y a pas de problème d’eau dans le parc mais en refuge l’eau est toujours une denrée rare. "On explique aux randonneurs qu’en ce moment avec le débit d’eau il est possible de se doucher mais que demain ou dans une semaine, on sera peut-être obligé de les fermer" précise Aurélien Maignan, le gardien du refuge de la Femma (Val-Cenis-Termignon). Mais selon lui, les randonneurs sont compréhensifs. "Certains font même le choix de ne pas se doucher car ils rentrent chez eux le lendemain ou alors ils font leur toilette dans le torrent juste à côté".

Ce bassin permet immédiatement de savoir s'il reste ou non de l'eau dans la cuve qui sert de réserve d'eau © Radio France - Anne Chovet

Le refuge de la Femma est alimenté par une toute petite source

Le plan eau du parc de la Vanoise prévoit des relevés fréquents par les gardiens du débit des sources qui alimentent les refuges. Les données sont centralisées par le parc. "Faire un suivi régulier permet de vérifier l’évolution dans la saison mais aussi à long terme, pour voir si on risque d’avoir des problèmes dans les années qui viennent" estime Aurélien Maignan. Par exemple le refuge de la Femma, qu’il garde, est alimenté par une toute petite source située au pied d’une falaise quelques mètres au-dessus du refuge (photo ci-dessous).

