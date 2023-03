Sécheresse, crise climatique, eau potable : le rôle crucial du barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières

Le barrage de Saint-Fraimbault-de-Prières, dans le Nord Mayenne, construit en 1978, permet d'alimenter la rivière la Mayenne en période de sécheresse et assurer l'alimentation en eau potable d'un Mayennais sur deux. Avec la sécheresse hivernale, en plus des épisodes de l'an dernier, et les prévisions assez pessimistes des scientifiques du GIEC pour l'été prochain, il est important de voir comment la ressource en eau est gérée par le Département.

ⓘ Publicité

loading

Le niveau des nappes phréatiques est malheureusement au plus bas, entre 30 et 50% de la recharge habituelle à cette période de l'année. Le Département de la Mayenne appelle donc les habitants à faire dès à présent des économies d'eau.