Sécheresse dans l'Hérault, premières restrictions d'usage de l'eau dans certains secteurs

L’Hérault a globalement bénéficié de bonnes recharges en eau cet hiver et au printemps qui lui permettent de faire face cet été mais en l'absence de pluie, plusieurs cours d'eau commencent à voir leur débit sérieusement baisser.

Ainsi le préfet de l'Hérault a pris un arrêté pour limiter les usages de l'eau sur le Vidourle, les affluents de l'Orb et de l'Argent Double.

Arrosage des jardins et des espaces verts, remplissage des piscines, utilisation des douches de plage, lavage des voiries sont interdits par endroits. L'arrosage des potagers n'est autorisé que de 20 heures à 8 heures.

Les principales mesures sont :

Restrictions renforcées sur le bassin versant du Vidourle

Interdiction 24h/24h : l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés, des jardins d’agrément, le lavage des voiries, le fonctionnement des douches de plage, le remplissage des étangs et plans d’eau de loisir à usage personnel, la vidange des plans d’eau de toute nature dans les cours d’eau, certains travaux sur station d’épuration.

Interdiction de 8h à 20h : l’arrosage des jardins potagers

Interdiction de 11h à 20h : l’arrosage des cultures agricoles (sauf micro-irrigation, goutte à goutte et cultures hors sol, productions dépendantes et fragiles, certaines ASA)

1ères restrictions sur les affluents de l'Orb (la Mare, le Gravezon, le Jaur et le Vernazobres...) et l’Argent Double

Interdiction 24h/24h : le remplissage des piscines privées, le lavage des véhicules en dehors des stations professionnelles, le fonctionnement des bornes et fontaines en circuit ouvert.

Interdiction de 8h à 20h : l’arrosage des terrains de sports, des golfs, des jardins, des pelouses et espaces verts publics et privés, des jardins potagers ou d’agrément)

Sur les secteurs de L’Hérault, de la Lergue et de la Cesse, il est nécessaire d’être particulièrement attentif aux consommations d’eau afin d’anticiper et d’éviter une aggravation de la situation.

Un nouveau point sera fait le 27 août.