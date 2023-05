Sécheresse dans l'Indre : des premières restrictions sur l'usage de l'eau à partir de samedi

La préfecture de l'Indre va mettre en place les premières restrictions sur l'usage de l'eau à partir du samedi 27 mai. "Les dernières données disponibles révèlent que l’Indre subit un déficit hydrique important, explique la préfecture dans un communiqué. La recharge hivernale des nappes phréatiques n’a pas été au rendez-vous et les cours d’eau voient leur débit diminuer de façon inquiétante"

Face à la situation, le bassin de la Ringoire est placée en crise. Les restrictions y sont les plus fortes et concernent cinq communes : Brion, Coings, Déols, Saint-Maur et Vineuil.

Les particuliers ont par exemple interdiction d'arroser leur pelouse, leur potager de 8h à 20h ou encore de laver leurs voitures. Le bassin de la Trégonce est lui placé en alerte renforcée, avec des restrictions un peu moins fortes.

Dans ces deux bassins, "l’ensemble des agriculteurs adhèrent au protocole d’irrigation raisonnée. Ils sont en gestion volumétrique et ne sont pas, à ce stade, concernés par les restrictions" précise la préfecture.

"Chaque geste compte" pour économiser l'eau

Deux autres bassins, celui de la Bouzanne et celui de l'Indre amont, sont eux placés en alerte sécheresse, le premier niveau de restrictions.

Face à la situation, le préfet de l'Indre rappelle que "chaque geste compte" pour préserver la ressource en eau, "qu’il s’agisse de limiter l’arrosage, d’optimiser l’utilisation de l’eau dans les activités quotidiennes ou de participer à des initiatives de récupération des eaux."