Sécheresse : dans l'Indre, quasiment tout le département est niveau de crise

C'est une fin d'été très sèche que l'on connaît dans l'Indre. Malgré des températures plus fraîches cette dernière semaine, et quelques petites chutes d'eau, les cours d'eau et nappes phréatiques restent désespérément bas. En conséquences, de nouveaux bassins sont placés en niveau de crise, le niveau de restrictions sur l'usage de l'eau le plus élevé. Quasiment tout le département est concerné.

Les bassins concernés

Les bassins concernés par ce niveau de crise sont les suivants :

L'Anglin amont

L'Anglin aval

La Bouzanne

La Claise

La Creuse

La Gartempe

L'Indre amont

L'Indre aval

Le Modon

La Ringoire (gestion volumétrique)

La Ringoire (hors gestion volumétrique)

La Trégonce (hors gestion volumétrique)

Le Fouzon

L'Arnon

Le Cher

Les trois bassins restants dans l'Indre - L'Indrois-Tourmente, la Trégonce (gestion volumétrique), et la Théols - se trouvent juste au niveau en dessous, en alerte renforcée. Des restrictions sur l'usage de l'eau sont également mises en place dans ces bassins.

L'arrêté entre en vigueur à minuit ce samedi 2 août.