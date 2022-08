Sécheresse dans l'Indre : tous les bassins du département sont désormais en débit de crise

Comme le reste de la France, le Berry subit cet été une sécheresse historique. C'est désormais un nouveau palier qui vient d'être franchi dans l'Indre : l'ensemble des bassins du département sont placés en situation de crise, à partir de samedi 13 août. C'est le plus haut niveau d'alerte sécheresse.

L'Observatoire des ressources en eau de l'Indre s'est réuni mercredi 10 août et a constaté la dégradation des principaux indicateurs de suivi. L'ensemble des cours d'eau sont donc concernés : Anglin amont, Anglin aval, Arnon, Bouzanne, Cher, Creuse, Claise, Fouzon, Gartempe, Indre amont, Indre avant, Indrois-Tourmente, Modon, Théols, Ringoire, et Trégonce.

Cellule de crise activée

Pour faire face à cette situation, la préfecture de l'Indre active une cellule de crise pour prévenir les risques de rupture d'approvisionnement en eau potable. Un arrêté interdit toute irrigation sur le secteur de Buzançais et impose aux industriels de diminuer leur consommation d'eau.

Quelles restrictions de l'usage de l'eau ?

Face à cette situation inquiétante, tout le monde est appelé à la responsabilité. Industriels, collectivités, agriculteurs, particuliers : chacun doit agir pour limiter sa consommation d'eau. "La sobriété des usages de l'eau est essentielle, indique la préfecture dans un communiqué. Chaque geste d'économie d'eau compte".

Des restrictions strictes entrent en vigueur pour l'ensemble du département.

Arrosage des pelouses, massifs fleuris, arbres et arbustes, espaces arborés accessibles gratuitement au public en milieu urbain, des golfs (sauf greens et départs)

Arrosage des potagers de 8h à 20h

Arrosage des terrains de sport et des golfs (sauf greens)

Irrigation à partir des cours d’eau et nappes d’accompagnement

Irrigation à partir d’un forage souterrain de 8h à 20h

Lavage des véhicules en dehors des stations avec recyclage et/ou haute pression

Lavage des façades, toitures, voiries, trottoirs et autres surfaces imperméabilisées (limité au strict nécessaire pour assurer l’hygiène et la salubrité publique)

Alimentation des points d’eau ludiques et d’ornement en circuit ouvert (fontaines et jeux d’eau)

Manœuvre de vannes et remplissage des plans d’eau, étangs et bassins d’ornement

Remplissage des piscines privées de plus d’1 m³

Remplissage et vidange des piscines publiques soumis à autorisation DDT

Activités industrielles hors ICPE limitation de la consommation au strict nécessaire – tenue d’un registre des consommations

Activités industrielles ICPE restrictions telles que prévues dans l’arrêté

Des mesures sont également prises pour limiter le risque d'incendie en forêt. Pour éviter un départ de feu, le débroussaillage routier, ainsi que les travaux forestiers avec des matériels ou des engins pouvant produire des étincelles ou des échauffements sont interdits entre 13h et 20h dans l'Indre jusqu'à mardi 16 août. En revanche, les travaux agricoles sont autorisés, à condition qu'un dispositif de prévention et d'extinction soit mis en place en cas de départ d'incendie. Dans le Cher, ces mesures étaient déjà en vigueur et sont reconduites jusqu'à samedi 13 août entre 14h et 22h.

Ce n'est pas la première fois qu'un tel arrêté est pris. Lors de la sécheresse dramatique de 2019, tous les cours d'eau indriens avaient déjà été classés en débit de crise, mais la décision était arrivée plus tardivement, début septembre.