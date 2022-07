Sécheresse dans la Loire et la Haute-Loire : les feux d'artifice du 14-Juillet sous haute surveillance

Dans la Loire, plusieurs communes se sont interrogées sur le maintien ou non des feux d'artifice du 14-Juillet, en raison de la sécheresse. En Haute-Loire, la préfecture invite les maires à la plus grande prudence.

Après deux années sans feu d'artifice ou presque à cause du Covid-19, la sécheresse menace les festivités du 14-Juillet 2022. Dans la Loire et la Haute-Loire, seuls quelques feux d'artifice sont annulés ou reportés, comme à Pélussin, pour écarter le risque d'incendie. Mais de nombreuses communes se sont interrogées sur le maintien ou non des spectacles pyrotechniques.

"On s'est clairement posé la question, parce que dans les Monts du Lyonnais on est en alerte sécheresse renforcée", admet Philippe Denis, le maire de Saint-Galmier. Presque tout le département de la Loire est en effet en alerte sécheresse, voire en alerte renforcée pour le bassin des Monts du Lyonnais et celui du fleuve Loire amont. Le feu d'artifice est toutefois maintenu à Saint-Galmier pour le jeudi 14 juillet, parce qu'il se tiendra à l'hippodrome, "un site avec beaucoup de distanciation et d'espace". La ville a en plus fait appel aux pompiers, qui seront bien présents sur le site au moment du spectacle, au cas où.

Les pompiers seront là aussi en prévention à Unieux, où le feu d'artifice sera tiré pour la première fois depuis le clubhouse de rugby jeudi soir. Un site "plus proche de la ville, plus loin de la réserve naturelle des gorges de la Loire", et donc plus sécurisé, indique le maire Christophe Faverjon. Pas question de revivre les départs de feu comme il y en a eu à plusieurs reprises ces dernières années, notamment en 2019.

Une végétation qui ne demande qu'à brûler à la moindre étincelle

C'est parce qu'il n'a pas obtenu la garantie de la présence des pompiers que le maire de Pélussin a décidé, lui, d'annuler le feu d'artifice prévu le soir du 14 juillet. "C'est un risque trop grand avec l'année très difficile qu'on a eue en terme de sécheresse", explique Michel Dévrieux. "Le viaduc depuis lequel est tiré le feu d'artifice enjambe un certain nombre d'habitations et toute une végétation qui ne demande qu'à brûler s'il y a la moindre étincelle", ajoute le maire. Le feu d'artifice pourrait être reporté au 8 décembre.

Laurent Servière, responsable de la société Arsotec Pyrotechnie, installée à Saint-Christophe-sur-Dolaizon (Haute-Loire), comprend les décisions d'annulation prises dans certaines communes. "Cela nous est arrivé en 2019 de ne pas monter des feux en arrivant sur site, pour des questions de sécurité; de toute façon on ne prendra pas de risque par rapport à ça", insiste le chef d'entreprise. Il rappelle que les discussions en amont sont longues avec les communes pour sécuriser au mieux chaque site de tir. "On n'hésite pas à dire aux communes de faucher l'herbe, de faire venir un paysan du secteur pour arroser le site de tir avant qu'on s'installe, et de solliciter les pompiers quand on sait que le site est à risque", précise Laurent Servière. Avec son équipe, il doit tirer 150 feux d'artifice ces 13 et 14 juillet 2022, dans la Loire (à Saint-Étienne et Andrézieux-Bouthéon notamment), la Haute-Loire (au Puy-en-Velay) ou encore l'Ain.

Les maires de Haute-Loire appelés à la vigilance

Mais certains feux pourraient être annulés en dernière minute. Notamment en Haute-Loire. La préfecture appelle à la vigilance dans un arrêté pris lundi. Elle invite les maires "à vérifier l’adéquation des dispositifs prévus avec la nécessaire mise en sécurité du public et des lieux exposés" et estime qu'il "leur appartient d’annuler ou reporter les feux qui ne répondraient pas à ces exigences". Les services de l'État rappellent que l'ensemble du département est en niveau d'alerte sécheresse.