Sécheresse dans la Loire : pas de restriction d'usage de l'eau pour l'instant, mais une surveillance accrue

Une demi douzaine de départements ont déjà pris des mesures de restriction d'eau en raison de la sécheresse, dont trois en Auvergne-Rhône-Alpes : la Drôme, l'Ardèche et l'Ain. Nous n'en sommes pas là dans la Loire, mais le manque de pluie est marqué, et il a conduit les services de l'État à mettre en place la surveillance des réserves d'eau début mars. Avec plus d'un mois d'avance sur le calendrier classique.

"Nous avons un département où il y a peu de nappes phréatiques", rappelle la directrice départementale des territoires, Elise Regnier. "La majeure partie de notre utilisation de l'eau vient de l'eau de surface, c'est-à-dire l'eau qui coule dans les cours d'eau ou celle qui est stockée dans des barrages ou des retenues. Et donc ça nous rend, dans la Loire, bien plus dépendants de la météo que les départements qui fonctionnent à partir de nappes phréatiques où l'eau peut s'accumuler pendant plusieurs années", poursuit-elle.

Barrages à 50% du remplissage total

L'absence de pluies majeures depuis des semaines est bien visible, de même que la sécheresse des sols. Le niveau très bas des nombreux barrages qui alimentent le département, notamment en eau potable, est un autre signe de cette sécheresse précoce. "Les retenues et les barrages ne sont pas remplis autant qu'ils devraient l'être à cette époque de l'année. On est grosso modo en deçà de 50 % du remplissage total", confirme Elise Regnier. **"**Ça ne veut pas dire qu'on aura à coup sûr une rupture [en eau potable], mais ça doit vraiment nous appeler tous à cette vigilance et à cette modération des usages de l'eau", précise la directrice de la DDT de la Loire.

D'où la décision d'avoir mis en place, début mars, avec plus d'un mois d'avance, le dispositif de surveillance des cours et retenues d'eau, en partenariat notamment avec les fédérations de pêche. Pour l'instant, aucun des neuf bassins du département n'est à proprement parler en situation de vigilance - le premier niveau du dispositif sécheresse de la préfecture - même si des secteurs comme le bassin du Gier s'en rapprochent.

"L'été 2022 a beaucoup marqué"

Pour autant, les services de l'État ne se veulent pas alarmistes. Elise Regnier est persuadée qu'il y a une prise de conscience générale autour de la gestion de l'eau, notamment dans le monde économique : "l'été 2022 a beaucoup marqué mais les étés précédents on a connu quand-même quelques sécheresses régulières et ça fait réfléchir, chaque chef d'entreprise, qu'il soit chef d'exploitation, patron d'une petite entreprise, ou d'une grosse industrie, tout le monde a bien conscience qu'on ne partagera pas l'eau qui n'existe pas".

Des ajustements peuvent selon elle avoir des effets immédiats sur la consommation de l'eau : développer des cultures moins gourmandes en eau sur les terres agricoles, comme le sorgho. Et dans l'industrie, faire coïncider les fermetures ponctuelles d'entreprises, pour des travaux par exemple, avec les périodes de l'année les plus chaudes et les plus sèches.