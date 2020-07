Trois secteurs de la Loire sont désormais en alerte sécheresse : les Monts du Lyonnais, le Gier et le Pilat-Sud. Le bassin Rhin-Sornin est même placé en alerte renforcée.

Sécheresse dans la Loire : plusieurs secteurs passent en alerte, l'est Roannais en alerte renforcée

Le sol se fissure à cause de la sécheresse (illustration).

La sécheresse s'aggrave dans la Loire, en raison du peu de pluie tombée depuis un mois depuis la mi-juin. Le département était déjà en vigilance depuis le 23 avril, plusieurs secteurs passent désormais au niveau d'alerte, annonce la préfecture de la Loire ce vendredi : les Monts du Lyonnais, le Gier et le Pilat-Sud.

Limiter sa consommation d'eau

Le secteur Rhins-Sornin, dans l'est du Roannais, passe même en alerte renforcée, soit le plus haut niveau du dispositif d'alerte sécheresse. Des mesures de restriction d'usage de l'eau s'appliquent dans les zones en alerte. Interdiction par exemple laver votre véhicule hors d'une station de lavage. "L’État appelle chacun à limiter au maximum sa consommation d’eau, afin de préserver au maximum les ressources et les milieux", peut-on lire dans le communiqué de la préfecture de la Loire.

Les restrictions d'usage de l'eau en fonction du niveau d'alerte sécheresse. - Préfecture de la Loire