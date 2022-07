Sécheresse dans la Somme : à Rue, le cours d'eau de la Maye est devenu un chemin de pierres

Face au manque de pluie ces derniers mois, les cours d'eau de la Somme tirent la langue, en particulier sur les zones de la Maye, de l’Avre et de la Bresle. La préfecture du département vient d'ailleurs de placer le bassin versant de la Maye en vigilance sécheresse, soit le premier niveau d'alerte. Mais à Rue, où coule habituellement la Maye avant de se jeter dans la Baie de Somme, le cours d'eau n'existe plus par endroits.

Près du Moulin de Rue, la Maye ne coule plus mais stagne. © Radio France - Céline Autin

Un choc visuel et olfactif pour les riverains, une atteinte grave à la biodiversité

La situation est particulièrement visible à la sortie de Rue, direction Fort-Mahon, tout près du stade. À cet endroit, soit la Maye stagne, soit elle n'existe plus. "La rivière est asséchée", constate Brigitte, toujours éberluée. Cette riveraine habite dans le secteur depuis deux ans. Son environnement quotidien a drastiquement changé : "L'odeur aussi ... ça sent la vase, parce qu'une petite couche verte est restée. On ne pouvait plus sortir à un moment."

La Maye stagnante à Rue. © Radio France - Céline Autin

Comme d'autres riverains, elle constate le coup sévère porté à la biodiversité: "Les poissons sont morts. Des pêcheurs sont venus récupérer des anguilles [ils les ont rejeté dans le canal du Dien, ndlr]. Les oiseaux qui d'habitude venaient s'abreuver ici ont soif. D'ailleurs, je nourris les canards et leurs canetons. On ne peut pas laisser les animaux mourir comme ça. Ça nous interpelle, on se demande ce qui se passe".

La situation est tellement préoccupante que la Maye ressemble par endroit à un chemin de pierres, parsemé de flaques et de détritus. Sans poissons, sans eau courante, impossible de pêcher. La mairie de Rue a d'ailleurs édicté un arrêté d'interdiction de la pêche : "il faut laisser la nature tranquille", soupire Stéphane Picaud, employé communal. Seule consolation pour lui : les étangs dont il a la charge dans la commune conservent un niveau satisfaisant.

Quelques rares poissons survivent encore dans des poches d'eau. © Radio France - Céline Autin

D'autres cours d'eau de la Somme en danger

La préfecture incite tous les usagers autour de la Maye à une utilisation économe de l'eau. "Une gestion volumétrique collective" est activée pour les agriculteurs, qui ont l'interdiction d'arroser les cultures par aspersion le dimanche.

Le bassin versant de l'Avre est quant à lui placé en vigilance sécheresse depuis le 13 juin dernier. Situation encore plus compliqué sur le bassin versant de la Bresle, qui vient de passer en alerte renforcé (niveau 3). Dans le secteur, il est notamment interdit d'arroser les plates-bandes publiques, les terrains de sport, les jardins potagers en journée, de laver sa voiture, de remplir les étangs, bassins et piscines privées.