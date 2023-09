Sécheresse dans la Somme : trois communes reconnues en état de catastrophe naturelle

Trois villages de la Somme sont reconnus en état de catastrophe naturelle, liée à un épisode de sécheresse du 1er avril au 30 septembre 2022. Il s'agit d'Hornoy-le-Bourg et Meigneux dans l'ouest du département, et Esmery-Hallon, près de Nesle dans l'est de la Somme. La nouvelle a été officialisée dans un décret publié au Journal officiel du 26 septembre, indique la préfecture dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Les sinistrés, qui ont par exemple constaté des fissures sur les murs de leurs maison, ont 30 jours à compter de la parution du décret pour remplir leur déclaration d'assurance, jusqu'au 26 octobre donc.

En une semaine, huit communes de l'Oise ont aussi été reconnues en état de catastrophe naturelle : Crèvecœur-le-Grand, Canny-sur-Matz, Breuil-le-Vert, Trie-Château, Doméliers, Méru, Orvillers-Sorel et Puiseux-en-Bray.