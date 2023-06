Sécheresse dans la Vallée de l'Hérault, les habitants invités à faire de petits gestes pour économiser l'eau

Une campagne de sensibilisation aux économies d'eau est lancée auprès des 40 000 habitants de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault, tout le secteur autour de Gignac. Des affiches, des mails, une campagne de presse, des réunions publiques avec les habitants pour leur rappeler qu'avec de petits gestes tous simples on peut faire de grosses économies.

ⓘ Publicité

Le département de l'Hérault est en alerte sécheresse renforcée **depuis la mi-mai et le secteur de la vallée de l'Hérault est particulièrement concerné car l'eau n'est pas puisée que dans les nappes phréatiques mais aussi dans des Karsts avec un manque de visibilité sur les ressources. Le robinet pourrait s'arrêter de couler du jour au lendemain.

"Ca peut tenir, comme ne pas tenir"

Aujourd'hui sur ce secteur de la Vallée de l'Hérault, les niveaux sont tellement bas qu'on n'a pas d'historique pour savoir comment la situation peut évoluer . "Sur la communauté de la vallée de l'Hérault, on a deux types de ressources : une ressource qui est dans la nappe alluviale de l'Hérault, là où on n'a pas trop de soucis. Mais le reste des ressources, c'est dans le karst du massif calcaire. Et là, on est sur des ressources qui sont beaucoup moins quantifiables. On atteint maintenant des niveaux de l'aquifère tellement bas qu'on n'a pas d'historique. On n'a pas de retour. Comme on est dans des karsts qui peuvent fracturer, on n'a pas un réservoir à disposition. On ne sait pas trop comment cette ressource va réagir. Ça peut tenir comme ne pas tenir. Donc on veut sensibiliser les habitants, pas forcément trop les alarmer, mais quand même leur expliquer que si on fait des efforts, tous dans nos foyers et dans nos maisons, on risquera moins un décrochage éventuel." explique Olivier Servel, vice-président de la communauté de communes de la Vallée de l'Hérault

loading

Il faut d'autant plus sensibiliser la population à ces économies que les gens croient que les intempéries de ces dernières semaines ont sauvé la situation. "Les dernières pluies ont remis un petit peu du baume au cœur aux gens. Et les gens me disent dans la rue "Oh mais tu vois, c'est pas la peine de s'alarmer. Il a plu" Mais les gens ne comprennent pas que ces pluies là n'ont aucune incidence sur la recharge. Elles sont captées par la végétation et avec la chaleur qui fait actuellement elles ne vont pas dans les nappes et ne rechargent rien du tout." ajoute Olivier Servel

"Les petits gestes, c'est la chasse aux fuites dans sa maison. C'est économiser l'eau à la douche, c'est ne plus prendre de bains, essayer de bien remplir son lave-vaisselle ou son lave-linge pour ne pas faire tourner les choses pour rien. Des gestes quotidiens que tout le monde peut faire. Comme on dit, les petits ruisseaux font les grandes rivières, c'est le cas de le dire ! " ajoute Olivier Servel

loading