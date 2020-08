Sécheresse dans le Calvados : restrictions d'eau dans le bassin de la Vire

Alerte sécheresse pour le bassin de la Vire, dans le Calvados. La préfecture du département a pris des mesures de restriction d'eau, ce vendredi 21 août.

La préfecture précise qu'un "bilan déficitaire en pluviométrie sur toute la période printanière, avec des précipitations historiquement faibles depuis avril et sur les mois de juin et juillet, a conduit à un état des sols partout plus secs qu'à la normale".

Conséquence, des mesures de restriction d'eau ont été prises sur le secteur de la Vire :

- interdiction d'arroser les pelouses et espaces verts en journée, de 10h à 20h

- interdiction de laver manuellement sa voiture

- interdiction de remplir sa piscine privée

- l'irrigation des cultures agricoles est limitée à 5 nuits par semaine, de 18h à 10h

- réduire sa consommation d'eau domestique

Le reste du département du Calvados est placé en vigilance sécheresse.