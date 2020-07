Sécheresse dans le Gard : plusieurs secteurs sous surveillance

Après un printemps d'abord sec, puis marqué par un épisode pluvieux les 11 et 12 juin qui a surtout bénéficié aux zones proches des reliefs et au piémont cévenol, la pluviométrie du printemps 2020 reste déficitaire sur une grande partie du département. Dans ces conditions, les débits de certains cours d'eau du Gard sont faibles, en particulier sur les bassins versants du Vidourle et de la Cèze. Par ailleurs, les préfets de l'Ardèche et de Vaucluse ont placé en vigilance respectivement les bassins versants de l'Ardèche et du Rhône.



Les prévisions météo saisonnières indiquent une tendance à des précipitations très « faibles » pour les prochains jours et à des températures élevées.



Le préfet du Gard a décidé de placer en vigilance les secteurs du Vidourle, du Rhône et de la Camargue, de la Cèze amont, de la Cèze aval et de l’Ardèche .



Sur les territoires classés en vigilance, il est demandé à chacun d’adopter un comportement écoresponsable, en utilisant l’eau de manière mesurée. Des arrêtés de restriction d’usage de l’eau plus contraignants peuvent être pris par les maires si la situation sur leur territoire le nécessite.