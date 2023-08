Sécheresse dans le Haut-Rhin : toutes les mesures de restriction des usages de l’eau levées

Après le Bas-Rhin , voilà que le Haut-Rhin lève ce lundi toutes les mesures de restriction des usages de l'eau. La sécheresse n'est plus d'actualité après les fortes pluies de ces derniers jours. Les précipitations du mois de juillet et de début août ont permis au moins provisoirement d’améliorer le débit des cours d’eau du département et d’augmenter l’humidité des sols. De même, le niveau de la nappe dans le Ried est repassé au-dessus des seuils de vigilance grâce à ces épisodes pluvieux.

La baisse des températures (qui ne devraient plus dépasser sensiblement les 25°C en plaine jusqu’au 15 août) limite désormais l’évapotranspiration des végétaux et se traduit par une diminution des consommations d’eau potable, allégeant ainsi les tensions sur la ressource.

Les services de l'Etat restent toutefois vigilants pour les prochains jours.