Sécheresse dans le Jura : l'alerte renforcée est étendue à tout le département

La situation d'alerte renforcée concerne désormais l'ensemble du département du Jura pour protéger les ressources en eau, alors que la sécheresse frappe la France. Le préfet du Jura a pris un arrêté ce mercredi pour étendre les mesures d'alerte renforcée à tout le département, y compris le Haut-Jura qui était jusqu'ici épargné.

50% de déficit de pluie en août

La canicule en ce moment accentue les effets de la sécheresse dans le Jura et le débit des cours d'eau s'affaiblit. Les pluies ont été deux fois moins importantes que les normales de saison en août, après un déficit estimé à 20% en juillet sur le département. Des orages et des pluies sont annoncés dans les prochains jours mais ils ne permettront pas de rattraper le retard dans les cours d'eau. L'alerte renforcée permet de protéger les cours d'eau, leurs débits ainsi que la faune et la flore aquatiques.

Ces mesures entraînent des restrictions plus fortes dans l'utilisation de l'eau courante, Il est par exemple interdit d'arroser les potagers de 9h à 21h.