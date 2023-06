Sécheresse dans le Loiret : une partie d'Orléans désormais touchée par des restrictions d'usage de l'eau

La sécheresse s'aggrave, dans le Loiret. De plus en plus de cours d'eau connaissent des niveaux très bas, et de nouveaux territoires sont touchés par des restrictions de l'usage de l'eau. C'est ce qui ressort des derniers relevés effectués par les services de l'Etat sur les rivières et cours d'eau du département. Les cartes publiées par la préfecture du Loiret montrent une accélération de la baisse des niveaux.

Le nord du Loiret est désormais touché par la sécheresse. Ainsi le bassin de la Conie, dans le secteur de Patay, Artenay, en Beauce, passe en alerte. Cela implique les premières restrictions d'irrigation pour les agriculteurs, dans ce secteur, ainsi que des mesures qui s'appliquent aux particuliers et aux communes. Ce sont les mesures habituelles d'interdiction de laver sa voiture en dehors des stations homologuées, d'arroser son potager entre 10 heures et 18 heures. Même chose pour les massifs, les pelouses des stades. Des mesures déjà en place sur certains bassins de l'est du Loiret.

Seuil de crise dépassé pour le Cosson et le Loiret-Dhuy

En revanche la situation s'aggrave dans les secteurs de Pannes, Lorris, sur le bassin de la Bezonde. La rivière passe en alerte renforcée, ce qui implique là encore des restrictions renforcées. Et surtout, trois cours d'eau viennent de passer sous leur seuil de crise dans le département, avec là des limitations d'usage de l'eau qui deviennent beaucoup plus strictes : le Puiseaux dans l'est du Loiret, et surtout au sud de la Loire le Cosson et le Loiret-Dhuy.

Ce dernier cours d'eau prend sa source au niveau de Tigy et concerne une dizaine de communes entre Jargeau et Olivet, notamment tout le sud d'Orléans. Là les restrictions sont plus sévères : interdiction d'arroser les potagers entre 8h et 20h, les golfs doivent réduire drastiquement leur consommation et si l'eau potable venait à manquer ils ne pourraient plus arroser du tout. Quant aux agriculteurs, les maraîchers notamment, ils ont 24 heures d'interdiction d'irriguer par semaine, des interdictions de prélever dans les cours d'eau.

Les cartes de la progression des communes touchées par des restrictions dans le Loiret - Préfecture Loiret

Ces mesures s'appliquent aussi aux habitants des communes de la Sologne loirétaine, de Ligny-le-Ribault à Vannes-sur-Cosson, car le Cosson passe également au niveau de crise, tout comme le Puiseaux au nord de la Loire. L'arrêté détaillant les restrictions, ainsi que les communes concernées, est accessible sur le site de la préfecture du Loiret .