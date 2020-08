Sécheresse : dans le Nord, de plus en plus de cours d'eau à sec

La sécheresse s'étend dans le Nord. Le préfet vient de publier un arrêté concernant le bassin Marque-Deûle correspondant à la métropole lilloise. Ce secteur est placé en alerte sécheresse, ce qui interdit les usages suivants :

- Pas d'arrosage des pelouses et des espaces verts en journée, entre 9h et 19h pour les particuliers comme pour les collectivités.

- pas de remplissage des piscines.

- pas d'irrigation des cultures pour les agriculteurs entre 10h et 18h.

- réduction de 10% de la consommation d'eau pour les industriels.

Des mesures qui sont déjà en vigueur dans le Valenciennois, le Douaisis, l'Avesnois et le Cambrésis. La Flandre Intérieure connaît même des restrictions plus fortes, étant placée en "alerte sécheresse renforcée".

3ème été consécutif très sec

C'est le troisième été successif où la sécheresse est bien plus importante que la moyenne de ces dernières années dans le Nord, explique David Turla, chef adjoint de l'Office Français de la Biodiversité (OFB) dans le département du Nord : "c'est une sécheresse extrêmement importante qui touche les eaux superficielles, elle se rapproche de plus en plus de l'année 2019 qui a été une sécheresse exceptionnelle".

Les agents de cette administration observe sur le terrain des cours d'eau à sec : la rivière du Mont Bliard à Eppe-Sauvage, la rivierette près de Prisches (entre le Cambrésis et l'Avesnois), la rivière des Laye à Armentières. D'autres cours d'eau plus importants ont des niveau d'eau inquiétants :

Sur l'Yser, on a des niveaux équivalents à 2% du débit moyen

Des cours d'eau à sec

Cette sécheresse perturbe en premier lieu le milieu aquatique : plus il y a d'eau, plus il y a de l'espace, de la nourriture pour les poissons. Autre motif d'inquiétude, avec des débits plus faibles, les cours d'eau seront plus sensibles à la moindre pollution : "on aura potentiellement de la casse et des mortalités".

L'Office Français pour la Biodiversité surveille donc de près le niveau d'une trentaine de cours d'eau dans le département. Une série de capteurs ont été installés suite à la canicule de 2003, c'est le réseau ONDE (Observatoire national des étiages). En temps normal, aucun de ces 30 cours d'eau "témoin" n'est censé être à sec, même l'été. En juillet 2019, on en avait compté une dizaine à sec, en juillet 2018, il y en avait 8.