Sécheresse dans le Sud-Ouest : l'Agence de l'eau Adour-Garonne plaide pour une révolution agricole

Quels enseignements tirés de la sécheresse sans précédent de 2022 ? Ce jeudi 8 décembre, le comité de bassin Adour-Garonne se réunit en assemblée plénière à Bordeaux pour se prononcer sur un plan opérationnel d'investissement de 150 millions d'euros "pour anticiper les futures sécheresses" dans les 26 département du bassin. "Dans le Grand Sud-Ouest, la moitié des rivières se sont retrouvées à sec en 2022", prévient d'emblée Guillaume Choisy, directeur général de l'Agence de l'eau Adour-Garonne.

Les premières mesures d'étiage ont été prises à la mi-mai et les dernières restrictions de prélèvement n'ont pas été levées avant fin novembre, "du jamais-vu" précise Etienne Guyot, préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne. Si les dernières pluies font "remonter" le débit des cours d'eau, la situation reste "tendue" et notamment "préoccupante pour l'Adour".

"Nous aurons des difficultés en 2023 et en 2024"

"Pour préparer la sécheresse possible en 2023", le plan de 120 millions d'euros présenté jeudi se décline en "9 axes et 51 mesures" pour la période 2022-2024. Si certaines des orientations manquent de visibilité, d'autres visent à "anticiper les travaux d'urgence pour garantir la ressource en eau potable", à "améliorer la communication autour de l'eau avec le grand public, notamment sur la définition de l'étiage", ou encore à "renforcer les contrôles pour veiller au respect des restrictions de prélèvement".

L'Agence de l'eau Adour-Garonne indique qu'en moyenne, 100 contrôles sont réalisés chaque année dans les 26 départements du bassin. "Le nombre de contraventions dressées en 2022 ne sera connu qu'en 2023", rapporte le service de communication.

"L'eau ne pourra plus être prélevée demain sans conditionnalité et la conditionnalité sera l'agroécologie", avertit Alain Rousset, le président du Comité de bassin Adour-Garonne. "Il faut s'habituer à se dire que dans les années qui viennent, avec le réchauffement climatique, avec des chaleurs de plusieurs jours à plus de 40 degrés, l'évapotranspiration peut détruire toute une récolte. La baisse des rendements dans l'agriculture l'a montré : moins on a de l'eau de surface, plus les nappes sont en difficulté. Donc il y a tout une révolution à faire au niveau des pratiques agricoles."

Le changement climatique et la raréfaction de la ressource en eau sur le bassin Adour-Garonne ont déjà entraîné depuis dix ans une baisse des surfaces en maïs irrigué de 150.000 ha. En parallèle, "dès 2022, on a constaté l'augmentation de la production de tournesols (+13%) sur ce même bassin, une culture moins consommatrice d'eau", remarque l'Agence de l'eau Adour-Garonne.