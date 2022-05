Sécheresse dans les Ardennes : la préfecture appelle à la vigilance

Le département des Ardennes est menacé par la sécheresse, selon la préfecture des Ardennes. Les services de l'Etat appellent à la vigilance et à limiter sa consommation d'eau alors que la recharge des nappes phréatiques a été faible, avant cet été 2022.

La sécheresse menace les Ardennes, la situation des nappes et des cours d’eau est "préoccupante et à surveiller" selon la préfecture (image d'illustration).

La préfecture des Ardennes appelle à la vigilance sur la consommation d'eau, ce mardi 17 mai. Le niveau des nappes phréatiques et des cours d'eau est particulièrement bas, la sécheresse menace le département.

"Il est recommandé de se limiter au strict nécessaire en veillant à économiser la ressource", indique la préfecture dans un communiqué. Les particuliers sont donc invités à éviter :

les bains en privilégiant les douches

laisser couler l’eau du robinet

laver leur voiture

remplir leur piscine

Il est également recommandé "d’arroser jardins, fleurs et espaces verts seulement si nécessaire" et plutôt en début ou en fin de journée. "Il en est de même pour le nettoyage des façades, toitures, trottoirs, terrains de sport", ajoute la préfecture. Par ailleurs, les industriels et les agriculteurs sont également appelés à limiter au strict nécessaire leur consommation d’eau.

La recharge des nappes phréatiques "a été faible et leur niveau, très bas à l’entrée du printemps, est proche de celui de l’été", explique la préfecture des Ardennes. "La saison de recharge, qui s’étend de septembre 2021 à mars 2022, a été déficitaire, soit 76 % de la normale climatique."