Sécheresse dans les Bouches-du-Rhône : passage en alerte renforcée du secteur de l’Arc aval

Au regard de la situation de sécheresse qui s’accentue dans le département des Bouches-du-Rhône, l'Arc Aval est placé à son tour en alerte renforcée. Cela concerne les secteurs de Berre l'Étang, Rognac, la Fare-les-Oliviers et Coudoux.

L'arrosage des espaces verts est interdit même la nuit (sauf exception, pour les arbres et arbustes par exemple), comme le lavage des voitures et le remplissage des piscines. 78 communes sont concernées désormais par ces restrictions dans les Bouches-du-Rhône.

Dans le département, une vingtaine d'autres communes ont des restrictions encore plus strictes, notamment dans le secteur de l'Huveaune.

La situation de sécheresse est inédite par sa précocité et continue de s’accentuer selon la préfecture des Bouches-du-Rhône. Elle s’illustre par la très faible humidité superficielle des sols (record bas atteint en juin et juillet 2022) et les températures élevées : + 3,6°C en température maximale, le mois de juillet à l’échelle du département est le plus chaud depuis 1947 devant juillet 2006.

Face à l’ampleur de la dégradation de la situation autant locale que régionale, le préfet des Bouches-du-Rhône demande aux particuliers, collectivités, industriels, commerçants, artisans et exploitants agricoles de suivre scrupuleusement les restrictions d’usage et d’adopter un comportement quotidien solidaire et sobre dans l’utilisation des ressources en eau. Des contrôles du bon respect de ces restrictions sont opérés par les services de l’État (91 contrôles à ce jour).