Sécheresse dans les Landes : les bassins d'élevage de truites manquent d'eau

La sécheresse n'épargne pas les pisciculteurs landais. Les pisciculteurs ne sont pas concernés par les restrictions d'usage de l'eau. "Puisque toute l'eau que l'on utilise dans nos bassins est ensuite restituée dans la rivière. On ne consomme pas l'eau, on la dévie sur nos sites", explique Valentin Deporte, directeur du pôle pisciculture d'Aqualande, le groupe qui gère la majeure partie des élevages de truites dans le département. "Par contre, on a de vraies conséquences liées à la baisse des cours d'eau."

Moitié moins d'eau, moitié moins de poissons

Sur certains sites, comme près de Peyroutas, il y a 50% d'eau en moins dans les bassins d'élevage, parce qu'il n'y a tout simplement plus assez d'eau à puiser dans la rivière. Les pisciculteurs doivent donc s'adapter au cours d'eau duquel ils dépendent. Certains ont donc dû réduire de moitié leur production de truites cet été. C'est la première grande conséquence de la sécheresse pour eux.

Mais un niveau d'eau plus bas dans les bassins veut aussi dire moins de courant et une eau qui chauffe plus rapidement. "Et c'est ce que n'aime pas la truite, elle n'aime pas les différentiels de température entre le matin et le soir", poursuit Valentin Deporte. Pour pallier ce problème, les pisciculteurs peuvent installer des pompes qui permettront d'injecter de l'oxygène dans l'eau et créer plus de courant.

Certains cours d'eau ont vu leur niveau baisser assez drastiquement cet été dans les Landes, à cause de la chaleur et du manque de précipitation. Les piscicultures sont directement impactées. - Aqualande

Des solutions palliatives

D'autres systèmes de pompes sont aussi utilisés cet été pour créer des "boucles de recirculation" qui permettent de réutiliser plusieurs fois la même eau dans les bassins au lieu de l'envoyer directement dans la rivière. Mais toutes ces solutions sont très énergivores et donc temporaires.

"Pour nous c'est colossal, quand on a des pompes qui tournent toute la journée on ne peut pas faire ça toute l'année, surtout avec l'envolée des prix de l'énergie", constate Valentin Deporte. "Tout ça est donc palliatif, donc forcément on se pose beaucoup de questions sur les prochains étés, parce que nous avons un poisson qui n'est pas adapté à vivre dans un milieu comme celui que nous avons aujourd'hui."