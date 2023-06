Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : des lâchers d'eau supplémentaires dans l'Agly

Les vannes du barrage de Caramany relâchent un peu plus d'eau depuis ce jeudi 22 juin. Le comité barrage de l'Agly a en effet décidé décidé d'augmenter "significativement" les volumes lâchés pendant dix jours. Une décision rendue possible par les récents orages qui ont permis de remonter sensiblement le niveau du lac. Avec près de 14,8 millions de mètres cubes, il a atteint aujourd'hui plus de la moitié de sa capacité.

Ces lâchers doivent permettre de réalimenter les nappes phréatiques de la vallée dont les niveaux sont historiquement bas. Mais aussi de sécuriser l'alimentation en eau potable de certaines communes et d'assurer une irrigation minimale pour les exploitations agricoles.

"C'est une bonne nouvelle mais on est conscient que c'est un risque à prendre" réagit Pierre Hilary, le président des Jeunes Agriculteurs 66. "Le barrage n'est pas plein. On verra ce que ça va donner. Il ne faut pas risquer de mettre en péril la sécurisation de l'eau potable pour les communes. C'est un test. Même si des arbres sont déjà quasiment morts dans des exploitations durement touchées. Mais ce qu'on peut sauver, il faut le faire. Il faut essayer".

La préfecture précise que "cette initiative fera l'objet d'un suivi attentif (...) afin d'en mesurer les effets précis". Par ailleurs il a également été décidé de maintenir un débit optimisé du fleuve jusqu'à Estagel d'ici la fin du mois d'août. Toujours dans le but de réalimenter les nappes.