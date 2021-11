La situation s'est encore aggravée, ces derniers jours dans les Pyrénées-Orientales. "Si on ne fait rien maintenant, le printemps risque d'être très compliqué", expliquait ce lundi matin le directeur du Syndicat des nappes du Roussillon, sur l'antenne de France Bleu Roussillon.

Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : "Il faudrait aller chercher des ressources non exploitées"

"On arrive dans une situation très préoccupante", confirmait ce lundi matin le directeur du Syndicat des nappes du Roussillon, Hichem Tachrift, invité sur l'antenne de France Bleu Roussillon. Toutes les nappes peu profondes des Pyrénées-Orientales sont dans une situation délicate, mais les plus problématiques sont celles de la Vallée de l'Agly. "On atteint des niveaux historiquement bas, des niveaux qu'on n'avait pas enregistrés depuis la grande sécheresse de 2008."

Certaines communes du Conflent font de la prévention auprès de leurs habitants (Corbère, Corbère-les-Cabanes ou Bouleternère notamment). À Mosset, il a même fallu commander des bouteilles d'eau. "Ce qui est étonnant, c'est qu'on en soit encore là au mois de novembre, reconnaît Hichem Tachrift. L'automne est habituellement une saison privilégiée pour la recharge en eau."

Faudra-t-il couper l'eau potable dans certaines communes ?

"L'eau potable est un usage prioritaire. Ce serait vraiment en dernier recours. Heureusement, nous n'en sommes pas encore là." Mais alors, comment éviter cette situation ?

Le directeur du Syndicat des nappes du Roussillon propose une gestion globale, à l'échelle du département. "On pourrait mutualiser les moyens pour aller chercher des ressources en eau qui ne sont pas exploitées, comme dans les Corbières. Ça coûtera toujours moins cher que du dessalement d'eau de mer ou des apports d'eau depuis l'extérieur du département."