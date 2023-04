Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : les pluies de mars insuffisantes pour recharger les nappes

Le mois de mars s'achève, avec lui la période de recharge des nappes phréatiques des Pyrénées-Orientales et le bilan est sans appel. Avec seulement 28 millimètres de pluie, contre 64 en moyenne, d'après Météo France les précipitations du mois de mars sont largement insuffisantes pour remplir suffisamment les nappes du département.

Un mois de mars déficitaire en pluie

Un de plus. Depuis septembre 2022, aucun des mois passés n'a apporté la quantité d'eau escomptée. Aussi, la période de recharge des réserves souterraines se termine et la recharge réalisée représente à peine 48% de la quantité d'eau nécessaire. D'après Météo France, c'est un record sec depuis 1959. Pour Florence Vaysse, référente Météo France pour le Languedoc Roussillon : " On ne refera plus cette recharge profonde". Autrement dit, pour l'ingénieure il paraît très compliqué, en l'état actuel de la météo, que les nappes phréatiques retrouvent un niveau satisfaisant.

D'autant qu'avec l'arrivée du printemps vient la hausse saisonnière des températures. Elles aussi impactées par le réchauffement climatique, elles dépassent les normales de saison et accentuent l'évapotranspiration. "Ce sera aussi un facteur aggravant de cette situation historique" souligne Florence Vaysse.

Espérer des épisodes pluvieux au printemps

Là encore il ne s'agirait que d'une solution en surface. Car ces épisodes pluvieux même faibles pourraient améliorer la sécheresse des sols, qui impacte principalement l'économie agricole du département. Actuellement l'indicateur de sécheresse des sols superficiels, où les arbres plongent leurs racines, est "record bas" selon Météo France. Il correspond à celui d'un 19 juillet.