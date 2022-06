Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : qui est concerné par les premières restrictions d'eau ?

Face à la sécheresse qui gagne du terrain, la Préfecture des Pyrénées-Orientales impose des restrictions d'eau dans les deux secteurs du département les plus touchés : la Salanque et les Aspres.

La situation commence à devenir franchement préoccupante : les Pyrénées-Orientales n'ont pas connu d'épisode significatif de pluie depuis deux mois. Au contraire, le département a connu le mois de mai le plus chaud depuis 1959, avec des températures "atteignant 10 degrés au dessus des normes de saison", selon la Préfecture. Dans ces conditions, les premières mesures de restrictions d'eau viennent de tomber.

Pour l'instant, ces restrictions concernent uniquement les deux zones les plus touchées par la sécheresse : la bordure côtière Nord (la partie maritime de la Salanque) et le secteur Aspres-Réart (toutes les communes situées entre Perpignan, Elne et le Canigou).

Ce qui est désormais interdit

Arroser les jardins et les espaces verts pendant la journée, entre 8h et 20h (pelouses, stades, golfs, ronds-points, parcs...)

Lavage des voieries, des terrasses et des façades

Lavage des voitures (hors stations professionnelles) et des bateaux

Le fonctionnement des fontaines en circuit ouvert

Le remplissage des piscines

Dans tous les autres secteurs du département, les habitants ne sont pas soumis à la moindre restriction, mais ils sont invités à adopter "un comportement responsable et économe en eau", selon la Préfecture. Surtout que "les prévisions météo pour les prochaines semaines annoncent encore de fortes chaleurs et une absence de précipitation.

Bordure Cotière Nord

Le Barcarès

Torreilles

Sainte-Marie

Saint-Hyppolite

Saint-Laurent de la Salanque

Secteur Aspres-Reart