Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : "tout le monde doit se mettre aux éco-gestes"

Hermeline Malherbe était l'invitée de la matinale de France Bleu Roussillon ce vendredi 24 mars. Après être revenue sur la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ("il est de la responsabilité du Président de la République de calmer le jeu : il suffit de retirer la réforme"), la présidente du Conseil départemental des Pyrénées-Orientales a évoqué la sécheresse historique qui frappe depuis des mois le département.

"En attendant les travaux sur les canaux, tout le monde doit faire des efforts. L'économie agricole et touristique, les usagers de l'eau potable : tout le monde doit être sur les éco-gestes. C'est la seule solution pour économiser un peu d'eau aujourd'hui". Hermeline Malherbe a ainsi plaidé pour une meilleure utilisation des eaux usées. "C'est une demande que l'on a fait il y a plus de 10 ans aux différents gouvernements. Il faut qu'on puisse obtenir les différentes autorisations nécessaires. On est aujourd'hui à seulement 0,7% de réutilisation des eaux d'assainissement ! Pourquoi ça coince ? Il faut que ça soit fait très rapidement. En attendant on va compter encore une fois sur le citoyen !"

Le conseil départemental planche par ailleurs sur un nouveau canal qui relierait le barrage de Vinça et le lac de Villeneuve -de-la-Raho. Ainsi que sur la plantation d'une nouvelle forêt de 10 000 hectares qui permettrait de retenir les eaux souterraines.