Sécheresse dans les Pyrénées-Orientales : trois communes de plus placées en vigilance

La crise de la sécheresse dans les Pyrénées-Orientales est toujours aiguë. Les pluies des derniers jours n'ont évidemment pas suffi à sérieusement améliorer la situation. En plus des 20 communes déjà concernées par un risque sérieux d'une rupture du réseau d'eau potable dans les prochaines semaines, trois autres sont venues s'ajouter à la liste depuis deux semaines. Le préfet a décidé de ne pas publier la liste "pour ne stigmatiser personne".

À l'occasion d'un point presse organisé à l'issue de la réunion, avec les principaux acteurs du département, le préfet Rodrigue Furcy a simplement indiqué que des villages de moins de 1.000 habitants étaient concernés, mais aussi des villes de plus grande ampleur. Selon nos informations, une grande station balnéaire du bord de mer dans les P-O est concernée par cette vigilance.

Le dossier de la réutilisation des eaux de station d'épuration avance

Depuis le début de la crise, la préfecture a été sollicitée pour "lever des barrières administratives" le plus rapidement possible pour récupérer cette précieuse eau qui est rejetée dans la nature, ou parfois directement en mer. Le préfet des Pyrénées-Orientales, Rodrigue Furcy précise : "on ne fait aucune restriction sur les volumes d'eau que l'on peut prendre en plus. On a une autorisation qui a été prise pour utiliser les eaux qui sortent de la station d'épuration de Saint-Cyprien, ce qui permet de récupérer 2.000 m³ d'eau par jour. À Canet-en-Roussillon et à Sainte-Marie-la-Mer, les analyses de l'eau sont en cours et si elles sont positives, ce qu'on espère et ce qu'on pense, on pourra rapidement ouvrir à une utilisation de ces eaux (Ndlr: notamment pour l'irrigation des cultures)."

Le barrage de Vinça de nouveau accessible aux Canadairs

Si un point d'amélioration est à noter sur ce thème, c'est la possibilité à nouveau pour les canadairs de venir faire le plein d'eau dans le barrage de Vinça. Son niveau d'eau était trop bas ces dernières semaines pour permettre aux avions d'écoper pour combattre les incendies à proximité.