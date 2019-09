Sécheresse : "dans notre jeunesse la Loire était trois mètres plus haut"

Nantes, France

C'est à Montjean-sur-Loire, dans le Maine-et-Loire que se trouvent les échelles de référence du fleuve. En cette mi-septembre 2019, les bancs de sable occupent les trois quart de la largeur de la Loire et le niveau de l'eau est bien inférieur au "zéro" de l'échelle. C'est fluctuant, -2m04, -2m15. "On n'est pas encore au -2m25 de 1995, ce n'est pas non plus la sécheresse de 1976" fait remarquer Jean-Patrick Denieul patron du bateau de promenade la Ligériade mais l'eau manque cruellement :

Je n'ose même plus aller regarder sur le pont car on voit le fond " - Jean-Patrick Daniel

Au pied du pont de Montjean-sur-Loire, le restaurant de Jean-Claude Grondet :

Nous sommes là depuis 21 ans et c'est vraiment exceptinnel de voir la Loire aussi basse" - Jean-Claude Grondet

En aval à Saint-Florent-le Vieil (49), les pêcheurs amateurs comme Gérard se morfondent.

C'est le désastre carrément. Il n'y a plus d'eau dans la Loire. Dans notre jeunesse elle était trois mètres plus haut"

Plus bas en descendant sur l'autre rive : Ancenis (44) et Aurélie, promeneuse qui ne reconnait plus la Loire.

C'est triste. Je me dis que c'est un fleuve et là c'est une rivière sur un bon nombre de kilomètres"

Ce n'est pas Chantal qui dira le contraire. Elle vit en bordure d'eau à la Pierre Percée, sur la commune de la Chapelle-Basse-Mer (44).

Quelques kilomètres plus bas sur la levée de la Divatte à hauteur de Saint-Julien-de-Concelles, Marc fataliste :

Il est grand temps que sa mouille. Il faut sauver le climat"

Et pour Marc les efforts commencent dès maintenant. Dans son potager il n'utilise aucun pesticides.