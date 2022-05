Sécheresse : en Dordogne, premières restrictions d'eau pour les agriculteurs

La sécheresse touche la Dordogne, mais la préfecture n'a pas jugé nécessaire pour le moment d'imposer des restrictions aux particuliers. Les mesures qui entrent en vigueur ce lundi 30 mai ne concernent que les agriculteurs et les prélèvements sur deux ruisseaux et une petite rivière.

Si le seuil d'alerte a bien été franchi en Dordogne comme dans 23 autres départements de l'hexagone, cela ne concerne que trois petits cours d'eau. Pour ces derniers, des restrictions de prélèvements entrent en vigueur ce lundi 30 mai.

La Lidoire, l'Estrop et la Bournègue

À partir de ce lundi, 8 heures, les agriculteurs ont interdiction de prélever de l'eau pendant 3 jours et demi par semaine dans les cours d'eau suivants : La Lidoire, l'Estrop et la Bournègue. Les débits de ces deux ruisseaux et cette rivière sont jugés insuffisants ; ils ont un "écoulement visible faible" écrit la préfecture dans son arrêté.

Dans le reste de la Dordogne, aucune mesure n'est prise concernant la sécheresse. Le reste du territoire n'est même pas placé en "vigilance" comme c'est le cas pour la totalité du département voisin de la Haute-Vienne. En cas de "vigilance" à la sécheresse, les particuliers et professionnels sont incités à faire des économies d'eau.