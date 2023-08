Sécheresse : de nouveaux cours d'eau en crise en Gironde, et de nouvelles restrictions

Deux nouvelles zones de Gironde ont été placé au niveau maximal d'alerte concernant la sécheresse, ce vendredi par la préfecture de la Gironde, par rapport au précédent point. Il s'agit des bassins versants de l'Andouille et du Dropt non réalimenté, autour de la commune de Monségur. Ils rejoignent d'autres bassins versants qui étaient déjà en alerte maximale, ceux du Lisos (autour de Grignols), ceux de la Gamage-Escouach (vers Rauzan), de la Gravouse-Durèze-Soulège (dans le Pays de Duras), de la Barbanne-Lavié-Palais (dans le Saint-Émilionnais ) et de la Virvée-Moron, autour de La-Lande-de-Fronsac et Saint-André de Cubzac.

Dans ces zones rouges, les restrictions sont maximales : interdiction d'arroser les jardins, les pelouses ou les terrains de sport, de laver son véhicule, de remplir sa piscine toute la journée. Il est aussi interdit d'arroser son potager entre 8 et 20 heures. Les agriculteurs n'ont plus non, plus le droit d'irriguer.

La carte des restrictions d'eau sur le département de la Gironde. - Préfecture de la Gironde

D'autres bassins versants passent en alerte renforcée dans le Médoc (jalle de Castelnau et de Ludon, Laurina), dans le Langonnais (Bassane-Beuve-Brion), dans le Blayais (Livenne), et vers Sauveterre-de-Guyenne (Vignague). Dans ces zones orange, les restrictions sont quasiment les mêmes mais il est autorisé de remettre à niveau ou de faire un premier remplissage de sa piscine. Les agriculteurs peuvent toujours irriguer en réduisant les volumes de moitié.

Enfin dans les zones jaune, en "alerte", les particuliers peuvent arroser la nuit, entre 20h et 8h, et arroser leurs potagers avant 13h. En revanche, le lavage des véhicules et le remplissage des piscines sont interdits.

Au 1er août, l a France comptait "72% des nappes qui sont en-dessous des normales de saison" , contre 68% un mois auparavant, a annoncé jeudi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.